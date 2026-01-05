MS atağı geçirmesi sebebiyle hastaneye kaldırılan Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Meriç Kahraman 2 Ocak'ta Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne sevk edilerek tedavi altına alınan eşi Tayfun Kahraman'ın son durumunu paylaştı.

"SİZE, 'TAYFUN İYİ DURUMDA' DİYEBİLMEYİ ÇOK İSTERDİM"

Kendisini hastanede ziyaret ettiğini ifade eden Meriç Kahraman, "Size, 'Tayfun iyi durumda' diyebilmeyi çok isterdim. Şu an Tayfun, geçirdiği akut MS atağının kontrol altına alınması için yüksek doz kortizon yükleme tedavisi görüyor. Ayrıca, hekimlerce 2016 yılından beri devam eden tedavi protokolünde de değişiklik kararı verildiğini öğrendim. Ailesi olarak önceliğimiz, Tayfun’un geçirdiği atağın kontrol altına alınması” sözlerini sarf etti.

Meriç Kahraman, açıklamalarının tamamında şunları söyledi,

"Bildiğiniz üzere eşim Tayfun Kahraman, yaşadığı MS atağı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor. Bugün kendisini hastanede ziyaret ettim. Öncelikle, bu süreçte gerekli hassasiyeti gösteren Adalet Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere tüm devlet kurum ve yetkililerine, hastane yönetimine ve tüm sağlık personeline çok teşekkür ediyorum. Takdir edersiniz ki Tayfun’un durumunu merak eden herkesi tek tek bilgilendirmem mümkün olmuyor. Size, “Tayfun iyi durumda” diyebilmeyi çok isterdim.

Şu an Tayfun, geçirdiği akut MS atağının kontrol altına alınması için yüksek doz kortizon yükleme tedavisi görüyor. Ayrıca, hekimlerce 2016 yılından beri devam eden tedavi protokolünde de değişiklik kararı verildiğini öğrendim. Ailesi olarak önceliğimiz, Tayfun’un geçirdiği atağın kontrol altına alınması.

Son derece kritik, hassas ve kendi içinde riskler barındıran bu süreçte, herkesten azami özen göstermesini rica ediyoruz. Tayfun'un sağlık durumu ve devam eden hukuki süreçlerle ilgili bilgilendirmeleri buradan kamuoyuyla paylaşacağım. Destekleri, duaları ve dayanışmaları için herkese çok teşekkür ediyoruz."

AYM 'HAK İHLALİ' KARARI VERMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi, Tayfun Kahraman'ın bireysel başvurusunda, "hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine ve ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararın bir örneğinin yeniden yargılama yapılmak üzere Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine" karar vermişti. İhlal kararı üzerine Ağır Ceza Mahkemesine başvuran Kahraman'ın avukatları, yeniden yargılama yapılmasını ve MS (Multiple Skleroz) hastalığının yarattığı sağlık durumu nedeniyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verilmesini talep etmişti.

Ağır Ceza Mahkemesi'nin talebi reddetmesi ve bu karara yapılan itirazın da reddedilmesi üzerine, Kahraman'ın avukatları 27 Kasım 2025'te Anayasa Mahkemesine yeniden bireysel başvuruda bulunarak tedbir talebinde bulundu.

Başvuruda; "hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlaline ilişkin sonuçların ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmasına dair Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasına ve hakkı ihlal edilen kişinin sağlık durumu dikkate alınarak tahliye edilmesine yönelik talebin ilgili yargı merciince reddedilmesi nedeniyle kişinin tahliye edilmesine karar verilmesi" istendi.

Tedbir talebine ilişkin 3 Aralık 2025'te ara karar kuran Anayasa Mahkemesi Birinci Bölümü, Kahraman'ın tahliye edilmesine yönelik tedbir talebini "bu aşamada" reddetti, "yaşamı ile maddi ve manevi bütünlüğünün korunması için gerekli önlemlerin alınmasına yönelik" tedbir talebi ise kabul edildi. Yüksek Mahkeme, başvurucunun tutulma koşullarının sağlık durumuna uygunluğunun sürekli takip altında tutulmasına, sağlık durumu gerektirdiği takdirde hastanede yatarak tedavi görmesi de dahil gerekli tüm tedbirlerin alınmasına hükmetti. Gereğinin yerine getirilebilmesi için kararın bir örneğinin Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna ve İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine, tedbir kararının uygulanmasına ilişkin Anayasa Mahkemesinin ivedilikle bilgilendirilmesine karar verildi.