İstanbul 1’inci Asliye Ticaret Mahkemesi, Fikret Tayfun Demirören hakkında iflasın açılmasına hükmetti. Aynı karar kapsamında, Demirören’e ait Mikare Gayrimenkul Ticari ve Sınai Yatırımlar AŞ için de iflas kararı verildi. İşte, Tayfun Demirören kimdir? Nereli, kaç yaşında? Tayfun Demirören iflas mı etti?

TAYFUN DEMİRÖREN KİMDİR?

Tayfun Demirören, 1975 yılında İstanbul'da doğmuştur. Tam adı Fikret Tayfun Demirören'dir. Babası Erdoğan Demirören, annesi Tülin (Çini) Demirören'dir. Bilkent Üniversitesi Finans Bölümünde okudu. Eğitimini İngiltere’de tamamladı.

KARİYERİ

Demirören Holding, bünyesinde Total Oil, Milangaz, Likidgaz, Moil, Kemer Golf & Country Club, Demirören Alışveriş Merkezi, Özel Ata Eğitim Kurumları ve Türkiye’nin günlük gazetelerinden Milliyet Gazetesi, Vatan ve hürriyet gazetesi gibi birçok şirkette yöneticilik yaptı.

ÖZEL HAYATI

2003 yılında Reyhan Demirören ile evlendi. Kaan, Defne ve Can isminde üç çocuğu bulunuyor.