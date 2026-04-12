Tavuklu tas kebabı, genellikle dana etiyle özdeşleşen klasik tas kebabının beyaz et kullanılarak hazırlanan daha hafif ve ekonomik bir versiyonudur. Kuşbaşı doğranmış tavuk etlerinin mühürlenerek kendi suyunda ve salçalı sos eşliğinde sebzelerle pişirilmesi esasına dayanır. Kırmızı et tüketmek istemeyenler veya daha hızlı pişen bir tencere yemeği arayanlar için mükemmel bir alternatiftir. Özellikle akşam yemeklerinde yanına bir pirinç pilavı ile servis edildiğinde tam bir ziyafet menüsü oluşturur.

4 kişilik tavuklu tas kebabı için gerekli malzemeler

Dört kişilik doyurucu bir öğün hazırlamak için mutfağınızda şu malzemelerin hazır olması gerekmektedir:

600 gram kuşbaşı doğranmış tavuk eti

2 adet orta boy patates

1 adet büyük boy kuru soğan

2 adet yeşil biber

1 adet kırmızı kapya biber

2 diş sarımsak

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım yemek kaşığı biber salçası

Sıvı yağ veya tereyağı

2 su bardağı sıcak su

Tuz, karabiber, kekik ve kimyon gibi çeşitli baharatlar

TAVUKLU TAS KEBABI İÇİN HANGİ BÖLÜM TERCİH EDİLMELİ

Yemeğin lezzetini doğrudan etkileyen en önemli unsur et seçimidir. Tavuklu tas kebabı yaparken tavuğun göğüs eti yerine kemiksiz tavuk but yani pirzola kısmının tercih edilmesi önerilir. Tavuk göğsü yağsız olduğu için uzun süreli pişirmelerde kuruma yapabilir. Ancak tavuk but kısmı daha yağlı ve yumuşak bir dokuya sahip olduğu için sosla birleştiğinde lokum gibi dağılır ve yemeğin suyuna harika bir aroma bırakır. Eğer daha hafif bir seçenek isteniyorsa göğüs ve but eti karıştırılarak da kullanılabilir.

PATATES SEÇİMİ VE HAZIRLANIŞI NASIL OLMALI

Tavuklu tas kebabının en önemli eşlikçisi olan patateslerin seçimi yemeğin görselliği ve kıvamı için kritiktir. Dağılmayan ve kızarmaya uygun sarı patatesler bu yemek için en ideal olanlardır. Patatesler tavuklarla uyumlu olacak şekilde eşit büyüklükte küpler halinde doğranmalıdır. Lezzeti artırmak adına patatesleri doğrudan tencereye atmak yerine ayrı bir tavada hafifçe kızartarak yemeğe eklemek en profesyonel yöntemdir. Bu sayede patatesler yemek içinde formunu korur ve dışı hafif çıtır içi yumuşak bir doku kazanır.

KIVAMINDA TAVUKLU TAS KEBABI NASIL PİŞİRİLMELİ

Başarılı bir sonuç için pişirme tekniğine dikkat edilmelidir. İlk aşamada tavuk etleri yüksek ateşte suyunu salıp çekene kadar mühürlenmelidir. Ardından yemeklik doğranmış soğanlar ve biberler eklenerek kavurma işlemine devam edilir. Salçaların kokusu çıkana kadar kavrulması yemeğin renginin parlak olmasını sağlar. Sıcak su ve baharatlar eklendikten sonra kısık ateşte ağır ağır pişirme moduna geçilmelidir. Önceden hafifçe kızartılmış patatesler yemeğin pişmesine son 10 dakika kala tencereye dahil edilmelidir. Bu yöntem tüm aromaların birbirine geçmesini sağlarken sebzelerin ezilmesini engeller.