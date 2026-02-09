Tavuk fiyatları Ramazan ayı öncesi artışa geçti. Üretici ve satıcılarda fiyatların yüzde 15 artması sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, tavuk ihracatını durdurdu. Uygulama bugünden itibaren başladı.
Bakanlık, kararın iç piyasada arzı artırmak ve fiyat artışlarını sınırlamak amacıyla alındığını bildirdi.
Açıklamada, piyasadaki gelişmelerin yakından izleneceği ve gerektiğinde ilave tedbirlerin de gündeme gelebileceği kaydedildi.
Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından "Ramazan öncesi yüzde 15’e varan haksız fiyat artışlarıyla vatandaşımızı zorlayan tavuk üreticilerine karşı, Ticaret Bakanlığımız piyasayı korumak adına tavuk ihracatını durdurma kararı almıştır" ifadelerini kullandı.