Ekonomik kriz ve enflasyonu derinden hissedildiği bu dönemde Türkiye'de, Ramazan öncesi tüketim ürünlerine zamlar gelmeye devam ediyor. Tavuk üreticileri ve satıcıları Ramazan ayı öncesi fiyatları yüzde 15 artırma kararı alması dikkat çekti.

Ticaret Bakanlığı ise tavuk üreticileri ve satıcılarının yaptığı bu hamleye karşın, iç piyasada fiyat artışlarının önüne geçmek için tavuk ihracatını yarından itibaren durdurdu.

ŞAHİN: BU MİLLÎ BİR AYIPTIR; BİR BEKA MESELESİDİR

DEVA Partisi Ankara Milletvekili Av. İdris Şahin, Ramazan ayı öncesi tavuk eti fiyatlarına gelen artışa ve ihracat yasağına tepki gösterdi. Şahin, karara dair, “İktidar yine vatandaşın cebinden değil, kendi beceriksizliğinden kaçıyor. Çözüm yasaklarda değil, doğru tarım politikasındadır" yorumunda bulundu.

Zamma dair de eleştirilerde bulunan Şahin, "Ramazan öncesi tavuk fiyatlarında yaşanan %15’lik artış elbette kabul edilemez; vatandaşımızın sofrasına zam olarak yansıyor. Ama sorun fırsatçı üreticide mi, yoksa yıllardır yanlış tarım politikaları uygulayan, yem girdilerine zam üstüne zam yapan, üretimi planlamayan bu yorgun iktidarda mı?" şeklinde konuştu.

Milli bir ayıp olduğunu söyleyen Şahin, “Bu ülke kendi tavuğunu üretip ihraç edemeyecek hâle geldiyse, bu millî bir ayıptır; bir beka meselesidir!" dedi. Şahin, faturanın halka kesildiğini belirterek, “İktidar, kendi beceriksizliğinin bedelini yine vatandaşa ödetiyor. Bu anlayışla ne enflasyon düşer ne vatandaş rahata erer!" ifadelerini kullandı.