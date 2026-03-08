Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir tavuk fabrikasında gece saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre yangın, Kadirli OSB’de faaliyet gösteren Şen Piliç’e ait tavuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler fabrikanın farklı bölümlerine sıçradı.

Fabrikadan yükselen yoğun dumanı fark eden çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Yangına ilk müdahaleyi Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri yaptı. Ancak alevlerin büyümesi üzerine çevre il ve ilçelerden de takviye ekipler bölgeye yönlendirildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürdüğü öğrenilirken, yangının çıkış nedeninin yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacağı belirtildi.