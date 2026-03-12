Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini duyurdu.

Buna göre, ocakta 238 bin 794 ton tavuk eti üretilirken, Üretim, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,4 arttı. Bir önceki aya göre ise üretim yüzde 6 azaldı.

Tavuk yumurtası üretimi, ocakta aylık bazda yüzde 2,2, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,1 artış gösterdi. Bu dönemde 1 milyar 902 milyon 299 bin tavuk yumurtası üretimi gerçekleştirildi.

Ocakta kesilen tavuk sayısı yıllık yüzde 3 artışla 127 milyon 444 bin olarak kaydedildi.