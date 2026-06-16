Tavuk sektörüne yönelik soruşturma son günlerin en dikkat çekici gelişmelerinden biri oldu. Basına yansıyan bilgilere göre sektörün önde gelen firmalarının bazı yöneticileri arasında fiyat değişiklikleri, zam tarihleri ve piyasa koşullarına ilişkin yazışmalar tespit edildiği iddia ediliyor. Soruşturma kapsamında gözaltılar yapılırken bazı şirketlere denetim kayyumu atanması da dikkat çekti.

Aslında tartışma yalnızca tavuk sektörüyle sınırlı değil.

Çünkü vatandaş son birkaç yıldır market raflarında sürekli değişen fiyat etiketleri görüyor. Restoran hesapları birkaç yıl öncesine göre katlandı. Kahve fiyatları, temel tüketim ürünleri, kiralar ve günlük hayatın neredeyse her kalemi ciddi şekilde yükseldi. Bazı ürünlerde ise fiyat aynı kalırken gramaj küçüldü ya da kalite düştü.

Bu nedenle soruşturmanın ardından birçok kişinin aklına aynı soru geldi:

Hayatın hemen her alanında bu ölçüde fiyat artışları yaşanırken, tavuk sektörüne yönelik böylesine sert bir müdahalenin gerekçesi neydi?

Mesele Fiyat Değil

Bu sorunun cevabı hukuk ile ekonomi arasındaki ayrımda yatıyor.

Bir ürünün pahalı olması tek başına suç değil.

Bir firma tavuğu 200 liraya satabilir.

Bir başkası 220 lira isteyebilir.

Bir diğeri 240 lira fiyat belirleyebilir.

Bunların tamamı serbest piyasa içerisinde mümkündür.

Ancak rakip firmaların kendi aralarında iletişim kurup fiyatları birlikte belirlemesi, zam tarihlerini koordine etmesi veya indirim yapılmaması konusunda anlaşması durumunda işin rengi değişir.

Örneğin rakip firmaların yöneticileri aynı grupta "yarın hepimiz 240 liraya çıkalım" ya da "kimse indirim yapmasın" şeklinde hareket ediyorsa, rekabet hukukunun ilgilendiği alan tam olarak burasıdır.

Bu nedenle soruşturmanın merkezinde tavuk fiyatlarının yüksek olması değil, rakip firmalar arasında koordinasyon kurulup kurulmadığı iddiası bulunuyor.

Elbette bu iddiaların doğru olup olmadığını yürütülen soruşturma ve yargı süreci ortaya çıkaracak.

Kayyum Kararı

Dosyanın en dikkat çekici kısmı ise kayyum uygulaması oldu.

Çünkü rekabet soruşturmalarında alışık olunan tablo genellikle farklıdır. Normal şartlarda Rekabet Kurulu inceleme yapar, ihlal tespit edilirse idari para cezası verir ve süreç bu çerçevede ilerler.

Denetim kayyumu atanması ise çok daha ağır bir tedbir olarak görülür.

Bu nedenle hukuk çevrelerinde asıl tartışılan konu tavuk fiyatlarından çok, bu tedbirin neden gerekli görüldüğüdür.

Eğer ortada delil karartma, belge yok etme, kayıt silme veya soruşturmayı engelleme riski bulunduğuna dair güçlü bulgular varsa mahkemelerin daha sert koruma tedbirlerine başvurması elbette mümkündür.

Ancak hukuk devletlerinde ağır tedbirlerin de güçlü gerekçelere dayanması beklenir.

Tam da bu nedenle bu dosyanın sonucu yalnızca tavuk üreticilerini ilgilendirmiyor.

Çünkü yatırımcıların baktığı şey sadece vergi oranları, iş gücü maliyetleri veya pazar büyüklüğü değildir. En az bunlar kadar önemli olan bir başka unsur da öngörülebilirliktir.

Bir yatırımcı, faaliyet gösterdiği ülkede hangi ihlalin hangi yaptırımla karşılaşacağını bilmek ister. Kuralların açık, uygulamaların tutarlı ve müdahalelerin öngörülebilir olması yatırım kararlarının temel unsurlarından biridir.

Eğer ortada gerçekten bir kartel varsa hukuk gereğini yapmalıdır. Buna kimsenin itirazı olamaz. Ancak bir sabah uyandığında sektörün en büyük şirketlerine kayyum atandığını gören yerli veya yabancı yatırımcı da doğal olarak şu soruyu soracaktır:

Bu müdahalenin sınırları ve gerekçeleri yeterince net mi?

Çünkü ekonomik güven yalnızca piyasalarda değil, hukuk sisteminde de oluşur. Ve bazen yatırımcılar için asıl önemli olan şey verilen cezanın ağırlığı değil, o cezanın hangi şartlarda verildiğini öngörebilmektir.