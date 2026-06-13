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Kaynak: Haber Merkezi

Beyaz et sektörüne yönelik yürütülen soruşturmada ortaya çıkan yeni detaylar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturma kapsamında Şenpiliç, Banvit, Erpiliç, Lezita, Keskinoğlu, Hastavuk, Bakpiliç, Bupiliç, Akpiliç, Aspiliç, Gedik Tavukçuluk, Orvital ve AY-Pİ Tavukçuluk hakkında denetim kayyumu görevlendirilirken, çok sayıda gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DOSYAYA GİRDİ

TGRT Haber'de yayınlanan Medya Kritik programında soruşturma dosyasına yansıyan bazı detaylar paylaşıldı. Programda aktarılan bilgilere göre şirket temsilcilerinin yer aldığı WhatsApp gruplarında fiyat, stok ve iskonto bilgilerine ilişkin yazışmalar tespit edildi.

Dosyadaki incelemelerde, firmaların piyasadaki fiyat hareketlerini önceden takip ederek birbirleriyle bilgi paylaşımında bulunduğu ve bu durumun rekabeti etkileyebileceği değerlendirildi.

"GEDİK, ERPİLİÇ VE LEZİTA YARIN LİSTEYE GEÇECEK"

Programda konuşan gazeteci Ferhat Murat, soruşturma dosyasındaki bazı yazışmaları aktararak şu ifadeleri kullandı: "Gedik, Erpiliç ve Lezita yarın listeye geçecek, Has Tavuk çarşamba geçecek"Murat, bu tür mesajların şirketlerin yeni fiyat listelerine geçiş tarihlerini birbirlerine bildirdiğini gösterdiğini belirterek, firmaların fiyat çizgisini yukarıda tutmaya çalıştıklarının değerlendirildiğini söyledi.

TAVUK KANADINDAKİ ARTIŞ DİKKAT ÇEKTİ

Soruşturmaya yansıyan verilerde en dikkat çekici başlıklardan biri tavuk kanadı fiyatları oldu. Geçen yıl ekim ayında kilogramı yaklaşık 180 lira olan tavuk kanadının fiyatının 500 liraya kadar yükseldiği, artışın maliyet ve gıda enflasyonunun oldukça üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

"KIRMIZI ETTE DE OPERASYON OLABİLİR"

Programda kırmızı et sektörüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Ferhat Murat, beyaz ette yaşanan sürece benzer gelişmelerin kırmızı ette de yaşanabileceğini öne sürdü.

Murat, şu ifadeleri kullandı:

"Et konusunu hassasiyetle takip ediyorum. Kırmızı ette 1,5 yılda yüzde 100 zam var, gıda enflasyonu yüzde 40."