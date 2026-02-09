İspanya’nın kuzeyinde yürütülen uzun soluklu paleontolojik çalışmalar, dinozorların boyutları ve evrimsel çeşitliliği hakkındaki kabulleri sarsan bir keşfe imza attı. İlk bakışta sıradan hayvan kemiklerini andıran küçük fosillerin, aslında tavuk büyüklüğünde bir dinozora ait olduğu belirlendi. Bilim insanları bu yeni türe Foskeia pelendonum adını verdi.

KÜÇÜK AMA EVRİMSEL AÇIDAN ŞAŞIRTICI

Yaklaşık 125 milyon yıl önce, Erken Kretase döneminde yaşadığı düşünülen Foskeia pelendonum, ornithopod adı verilen otçul dinozor grubuna ait. Bu grup, genellikle daha büyük ve güçlü yapılı türlerle bilinse de Foskeia, alışılmadık derecede küçük boyutuyla dikkat çekiyor.

Araştırmalar, dinozorun gövdesi küçük olmasına rağmen kafatası yapısının beklenenden çok daha gelişmiş olduğunu ortaya koydu. Bu durum, türün evrimsel olarak sandığımızdan daha karmaşık bir yere oturduğunu gösteriyor.

“EVRİM AĞACINI DEĞİŞTİREBİLECEK BİR YAPI”

Çalışmaya katkı sağlayan La Laguna Üniversitesi’nden paleontolog Penélope Cruzado-Caballero, fosillerin önemini şu sözlerle vurguladı:

“Anatomik yapısı son derece tuhaf. Bu özellikler, ornithopodların evrim ağacını yeniden çizmemizi gerektirebilir.”

Bilim insanlarına göre Foskeia, küçük dinozorların sadece evrimsel bir yan kol değil, kendi içinde karmaşık ve başarılı bir gelişim çizgisi izlediğini gösteren güçlü bir örnek.

EN AZ BEŞ FARKLI BİREYE AİT FOSİL

Araştırma, Río Negro Ulusal Üniversitesi’nden paleontolog Paul-Emile Dieudonné liderliğinde yürütülen uluslararası bir ekip tarafından gerçekleştirildi. 2013 yılından bu yana süren çalışmalar, bulunan fosillerin en az beş farklı bireye ait olduğunu ortaya koydu.

Dieudonné, keşfin yalnızca yeni bir türle sınırlı olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Bu bulgunun en çarpıcı yönü, henüz keşfedilmemiş çok sayıda fosil olduğunu ve bunların büyük kısmının küçük boyutlu dinozorlara ait olacağını göstermesi.”

DİNOZORLAR SADECE DEVLERDEN İBARET OLMAYABİLİR

Bu keşif, dinozorların çoğunlukla devasa boyutlarda olduğu yönündeki popüler algıyı da sorgulatıyor. Uzmanlara göre Foskeia pelendonum gibi türler, dinozor ekosistemlerinin çok daha çeşitli olduğunu ve küçük bedenli türlerin de bu dünyada önemli roller üstlendiğini gösteriyor.

Bilim insanları, İspanya’daki bu bölgenin önümüzdeki yıllarda küçük dinozor fosilleri açısından bir bilimsel merkez haline gelebileceğini düşünüyor. Foskeia ise şimdiden, “küçük ama evrimsel olarak büyük” keşifler arasındaki yerini almış durumda.