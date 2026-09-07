Türkiye’de sıkça tüketilen tavuk etinin besin kaynakları birbirinden ayrılıyor. Diyet listelerinin vazgeçilmezi olarak görülen göğüs eti yüksek protein oranıyla dikkat çekiyor.
Tavuğun en sağlıklı kısmı ortaya çıktı: Tüketirken dikkat
Uzmanlar, tavuk etinin göğüs ve but bölümlerini besin değerleri, protein ve mineral içerikleri açısından karşılaştırarak en sağlıklı tercih için dikkat edilmesi gereken kriterleri sıraladı.Kaynak: Haber Merkezi
Tavuğun but kısmı ise içinde barındırdığı mineral zenginliğiyle dengeli beslenmede kritik bir rol oynuyor.
Göğüs eti düşük yağ oranıyla protein odaklı beslenenler için öne çıkarken, but eti ise içinde barındırdığı sağlıklı yağ yapısıyla pişirme esnasında eti daha sulu ve lezzetli tutuyor.
TAVUK BUDU GÖĞÜS ETİNE KIYASLA DAHA YÜKSEK ORANDA DEMİR VE ÇİNKO BARINDIRIYOR
Sağlıklı beslenmek isteyenlerin ise proteinle sınırlı kalmadığı, mineral dengesinin de göz önüne alınması gerektiği ifade ediliyor.
Tavuk budu göğüs etine kıyasla daha yüksek oranda demir ve çinkoyu içinde barındırırken, tavuk göğsü ise potasyum ve fosfor değerleri açısından öne geçiyor.
Etin sağlık üzerindeki nihai etkisi seçilen parçanın ötesinde pişirme tekniği ve deri kullanımıyla şekilleniyor.
Derisinden ayrılan etlerin haşlama, fırın veya ızgarada hazırlanması, ek kalori ve yağ yükünü engelleyerek her iki parçadan da maksimum fayda elde edilmesini sağlıyor.