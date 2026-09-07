Tavuğun en sağlıklı kısmı ortaya çıktı: Tüketirken dikkat

TAVUK BUDU GÖĞÜS ETİNE KIYASLA DAHA YÜKSEK ORANDA DEMİR VE ÇİNKO BARINDIRIYOR

Sağlıklı beslenmek isteyenlerin ise proteinle sınırlı kalmadığı, mineral dengesinin de göz önüne alınması gerektiği ifade ediliyor.

Tavuk budu göğüs etine kıyasla daha yüksek oranda demir ve çinkoyu içinde barındırırken, tavuk göğsü ise potasyum ve fosfor değerleri açısından öne geçiyor.