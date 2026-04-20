"Tavuğu bile tutamamıştı..." Keriz filminin figüranından yıllar sonra gelen Kemal Sunal itirafı

Ömer Ok, "Bu ev Kemal Sunal'ın Keriz filmindeki gelin evi. Burada 1985 yılında çevrilen Keriz filminde sahnelenen ev var. Bu filmde ben de oynadım. O zaman buralar böyle değildi. Ev de daha iyi ve bakımlı durumdaydı tabii. Yaklaşık 40 sene oldu. Kemal Sunal ile birçok hatıramız var. Tavuğu tutamadı, mağarada kesmek için tavuğu tutamadı. Kanlı gömlekli sahnesi için. Biz de tutup eline verdik. Ayağına ip bağlayıp o kendisi kesti ve ‘Zülfo'yu vurdum' dedi amcasına. Bir de bağa gittik üzüm almaya. Kemal Sunal üzümü koparamadı. Bir anımızda böyle kaldı. Ben figüran olarak oynadım. Kahvecilik, çaycılık ve küp kırma gibi figüran rollerinde oynadım" dedi.