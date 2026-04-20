1985 yılında yönetmenliğini Kartal Tibet'in, yapımcılığını ise Türker İnanoğlu'nun üstlendiği, başrolünü Kemal Sunal ve Perihan Savaş'ın paylaştığı ‘Keriz' filminin çekildiği Aksaray'ın Gücünkaya köyü aradan geçen 41 yıla rağmen halen o günlerin izlerini taşıyor.
"Tavuğu bile tutamamıştı..." Keriz filminin figüranından yıllar sonra gelen Kemal Sunal itirafı
Aksaray'da 1985 senesinde kayda alınan ve Kemal Sunal ile Perihan Savaş'ın başrollerinde paylaştığı 'Keriz' filminin çekildiği Gücünkaya köyü halen o günlerin izlerini taşıyor.
Halit Akçatepe, Müge Akyamaç, Ali Şen, Aliye Rona, İhsan Yüce, Nubar Terziyan, Turgut Özatay, Nuran Aykut, Yaşar Şener, Hakkı Kıvanç, Sırrı Elitaş ile Faruk Savun gibi birçok oyuncunun oynadığı ‘Keriz' filminde köy halkı da oynayarak filme katkıda bulundu. Aradan geçen 41 yıla rağmen görüntüsünden çok fazla bir şey kaybetmeyen müstakil ev yıkılmaya yüz tutmuş olsa da halen o günlerin izlerini sergiliyor.
Zülfü rolüyle filmde oynayan Kemal Sunal'ın, Zülfüye rolüyle oynayan Perihan Savaş ile evlendiği ve düğünün yapıldığı köy evi görenleri 41 yıl öncesine götürüyor.
1985 yılında filmde oynayan köy halkından Ömer Ok (69) hatıralarla dolu o günleri anlattı.
Ömer Ok, "Bu ev Kemal Sunal'ın Keriz filmindeki gelin evi. Burada 1985 yılında çevrilen Keriz filminde sahnelenen ev var. Bu filmde ben de oynadım. O zaman buralar böyle değildi. Ev de daha iyi ve bakımlı durumdaydı tabii. Yaklaşık 40 sene oldu. Kemal Sunal ile birçok hatıramız var. Tavuğu tutamadı, mağarada kesmek için tavuğu tutamadı. Kanlı gömlekli sahnesi için. Biz de tutup eline verdik. Ayağına ip bağlayıp o kendisi kesti ve ‘Zülfo'yu vurdum' dedi amcasına. Bir de bağa gittik üzüm almaya. Kemal Sunal üzümü koparamadı. Bir anımızda böyle kaldı. Ben figüran olarak oynadım. Kahvecilik, çaycılık ve küp kırma gibi figüran rollerinde oynadım" dedi.