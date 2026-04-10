Edinilen bilgilere göre, Hasan Hüseyin Sönmez yönetimindeki otomobil, Tepecik istikametinden Emet Yolu Caddesi üzerindeki hemzemin geçide geldiği sırada aracın motor kısmından aniden dumanlar yükselmeye başladı.

Durumu fark eden sürücü Sönmez, kendini araçtan dışarı attı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri geldi. Yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından araç çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı öğrenildi.