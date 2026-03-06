Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, özellikle Kavaklı ve Moymul Mahalleleri ile Tunçbilek Caddesi ve okullar bölgesinde denetimlerini yoğunlaştırdı.

Vatandaşlardan gelen ihbarları titizlikle değerlendiren ekipler, çevreye rahatsızlık veren ve trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüleri tek tek durdurdu. Yapılan uygulamalarda ekipler, özellikle "patlak egzoz" olarak tabir edilen ve yüksek ses çıkartarak huzuru bozan motosikletler ile ehliyetsiz sürücüler üzerinde durdu. Denetimler kapsamında belgeleri eksik olan, kask takmayan ve modifiyeli egzoz kullanan çok sayıda sürücüye ağır cezai işlemler uygulandı. Bazı motosikletler ise trafikten men edilerek otoparka çekildi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, "Daha Yaşanabilir Bir Tavşanlı" hedefiyle yürütülen bu denetimlerin, ilçenin farklı güzergahlarında ve karşılıklı yol kontrolleri şeklinde artarak devam edeceği bildirildi. Trafik ekipleri, sürücülerin hem kendi can güvenlikleri hem de toplum huzuru için kurallara harfiyen uymaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Özellikle gece saatlerinde gürültü kirliliğinden şikayetçi olan mahalle sakinleri, polisin bu kararlı tutumundan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Uygulama noktalarında ekiplere teşekkür eden vatandaşlar, denetimlerin süreklilik arz etmesinin ilçedeki huzur ortamına büyük katkı sağladığını belirtti.