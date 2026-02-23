

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erkan Fidan başkanlığında yürütülen Tavşanlı Höyük Kazısı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2025 yılı kazı sezonuna ilişkin hazırlanan performans değerlendirme raporunda en yüksek dereceyi alan 33 kazı arasında yer alarak “Model Proje” seçildi.

Bakanlığın Geleceğe Miras Projesi kapsamında 2025 yılı boyunca Türkiye genelinde sürdürülen 251 arkeolojik kazı; Saha Verimlilik Endeksi, Bilimsel Çalışmalar Verimlilik Endeksi ve İstihdam Verimlilik Endeksi kriterlerine göre değerlendirildi. Karşılaştırmalı Verimlilik Endeksleri doğrultusunda projeler “Model Proje”, “Yetkin Proje”, “Gelişim Odaklı Proje” ve “Revizyon Gerekli Proje” kategorilerine ayrıldı. Tavşanlı Höyük Kazısı, 100 üzerinden 95 puan alarak en üst kategori olan “Model Proje” sınıfında yer alma başarısı gösterdi.

2025 yılı boyunca aralıksız sürdürülen çalışmalarda yaklaşık 1000 metrekarelik alan açığa çıkarıldı, 483 arkeolojik eser gün yüzüne çıkarıldı. 25 kişilik uzman ekip tarafından yürütülen kazı sürecinde üç uluslararası bilimsel yayın gerçekleştirilerek projenin akademik çıktıları da güçlendirildi. Elde edilen sonuçlar; saha verimliliği, bilimsel üretkenlik ve istihdam katkısı bakımından örnek bir performans ortaya koydu.

Bu başarı, üniversitenin araştırma-geliştirme faaliyetlerine verdiği stratejik desteğin somut göstergesi niteliği taşıyor. Bilimsel altyapının güçlendirilmesi, disiplinlerarası iş birliklerinin teşviki ve uluslararası yayın performansının artırılmasına yönelik kurumsal politikalar, arkeoloji alanındaki çalışmaların nitelikli ve sürdürülebilir biçimde yürütülmesine katkı sağlıyor.

Şeyh Edebali Üniversitesi, kültürel mirasın korunması, belgelenmesi ve dünya literatürüne kazandırılması yönündeki çalışmalarını toplumsal fayda odaklı vizyonu doğrultusunda kararlılıkla sürdürmeye devam ediyor.