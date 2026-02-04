Ev temizliğiyle ilgili içerikler paylaşan kullanıcılar, yalnızca birkaç dakikada uygulanan bu tekniğin mutfak rutinlerini ciddi anlamda kolaylaştırdığını belirtiyor.
Tavaları ovma devri bitti: Sosyal medyada olay olan 2 dakikalık yöntem
Yemek hazırlığı bittikten sonra tavaları temizlemek çoğu kişi için en can sıkıcı aşamalardan biri olabiliyor. Sosyal medyada hızla yayılan pratik bir yöntem, bu zahmeti büyük ölçüde azaltıyor.Derleyen: Hande Karacan
Bu yöntemin adı “deglazing”. Aslında profesyonel mutfaklarda pişirme sırasında kullanılan bu teknik, temizlik aşamasında da oldukça etkili sonuçlar veriyor.
Uygulaması son derece basit: Yemek sonrası kirlenen tavaya bir miktar su ekleniyor, ardından tava tekrar ocağa alınarak birkaç dakika kaynamaya bırakılıyor.
Kaynar su, tavanın tabanına yapışan yemek artıklarını yumuşatarak çözülmelerini sağlıyor. Bu sayede sert süngerlerle uzun süre ovalamaya gerek kalmıyor.
Özellikle et ve yumurta pişirildikten sonra oluşan zor lekelerde etkili olan bu yöntem, aynı zamanda tavanın yüzeyinin zarar görmesini de önlüyor.
Uzmanlar ise bu tekniğin yapışmaz kaplamaya sahip seramik tavalar için uygun olmadığı konusunda uyarıyor.
Bu pratik yöntem sayesinde hem tavalar çok daha kolay temizleniyor hem de mutfakta harcanan zaman ve emek minimuma indiriliyor.