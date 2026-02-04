Yeniçağ Gazetesi
04 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul 11°
Tavaları ovma devri bitti: Sosyal medyada olay olan 2 dakikalık yöntem

Tavaları ovma devri bitti: Sosyal medyada olay olan 2 dakikalık yöntem

Yemek hazırlığı bittikten sonra tavaları temizlemek çoğu kişi için en can sıkıcı aşamalardan biri olabiliyor. Sosyal medyada hızla yayılan pratik bir yöntem, bu zahmeti büyük ölçüde azaltıyor.

Hande Karacan
Haberi Paylaş
Tavaları ovma devri bitti: Sosyal medyada olay olan 2 dakikalık yöntem - Resim: 1

Ev temizliğiyle ilgili içerikler paylaşan kullanıcılar, yalnızca birkaç dakikada uygulanan bu tekniğin mutfak rutinlerini ciddi anlamda kolaylaştırdığını belirtiyor.

1 6
Tavaları ovma devri bitti: Sosyal medyada olay olan 2 dakikalık yöntem - Resim: 2

Bu yöntemin adı “deglazing”. Aslında profesyonel mutfaklarda pişirme sırasında kullanılan bu teknik, temizlik aşamasında da oldukça etkili sonuçlar veriyor.

2 6
Tavaları ovma devri bitti: Sosyal medyada olay olan 2 dakikalık yöntem - Resim: 3

Uygulaması son derece basit: Yemek sonrası kirlenen tavaya bir miktar su ekleniyor, ardından tava tekrar ocağa alınarak birkaç dakika kaynamaya bırakılıyor.

3 6
Tavaları ovma devri bitti: Sosyal medyada olay olan 2 dakikalık yöntem - Resim: 4

Kaynar su, tavanın tabanına yapışan yemek artıklarını yumuşatarak çözülmelerini sağlıyor. Bu sayede sert süngerlerle uzun süre ovalamaya gerek kalmıyor.

4 6
Tavaları ovma devri bitti: Sosyal medyada olay olan 2 dakikalık yöntem - Resim: 5

Özellikle et ve yumurta pişirildikten sonra oluşan zor lekelerde etkili olan bu yöntem, aynı zamanda tavanın yüzeyinin zarar görmesini de önlüyor.

5 6
Tavaları ovma devri bitti: Sosyal medyada olay olan 2 dakikalık yöntem - Resim: 6

Uzmanlar ise bu tekniğin yapışmaz kaplamaya sahip seramik tavalar için uygun olmadığı konusunda uyarıyor.

Bu pratik yöntem sayesinde hem tavalar çok daha kolay temizleniyor hem de mutfakta harcanan zaman ve emek minimuma indiriliyor.

6 6
Kaynak: Haber Merkezi
