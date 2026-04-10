Sucuklu yumurta, Türk kahvaltı kültürünün en ikonik ve en sevilen yemeklerinden biridir. Baharatlı, sarımsaklı ve kendine has aromasıyla sucuk, yumurtayla birleşince ortaya doyurucu ve iştah açıcı bir lezzet çıkar. Özellikle hafta sonu kahvaltılarında, misafir ağırlarken veya hızlı bir öğün için tercih edilen bu tarif, yıllardır Türk mutfağının vazgeçilmezi olmayı sürdürüyor.

Sucuklu yumurta, fermente edilmiş veya ısıl işlem görmüş sucuğun kendi yağında ya da ek ilave yağlarla sotelenmesinin ardından üzerine yumurta kırılmasıyla hazırlanan, Türk mutfağına özgü ikonik bir yemektir. Özellikle kahvaltılarda tercih edilse de günün her saatinde tüketilebilen doyurucu bir protein kaynağıdır. Sucuğun içerisindeki sarımsak, kırmızı biber ve kimyon gibi baharatlar pişme esnasında yumurta ile bütünleşerek kendine has derin bir aroma oluşturur.

4 KİŞİLİK SUCUKLU YUMURTA İÇİN KAÇ YUMURTA GEREKLİ?

Mükemmel bir denge kurmak için kişi başı düşen miktar oldukça önemlidir. Genel mutfak standartlarına ve doyuruculuk oranına bakıldığında, dört kişilik bir grup için kişi başı en az bir buçuk veya iki adet yumurta hesaplanmalıdır. Bu durumda dört kişilik bir servis için toplamda 6 ile 8 adet arası büyük boy yumurta kullanılması idealdir. Kullanılacak sucuk miktarı ise yaklaşık 200 veya 250 gram civarında tutularak malzeme dengesi sağlanmalıdır.

TAVADA PİŞİRME TEKNİKLERİ VE KIVAM SIRLARI

Kıvamında bir sucuklu yumurta elde etmek için en önemli kural sucuğu kurutmamaktır. Öncelikle sucuklar çok ince olmayacak şekilde halka veya yarım ay formunda doğranmalıdır. Tavaya alınan sucuklar kısık ateşte kendi yağını salana kadar çevrilmelidir. Eğer sucuk çok yağsız ise bu aşamada az miktarda tereyağı eklemek lezzeti iki katına çıkaracaktır.

Sucukların her iki yüzü de hafifçe renk değiştirdiğinde yumurtalar eklenmelidir. Yumurtaları doğrudan sucukların üzerine kırabileceğiniz gibi, bir kasede hafifçe çırparak da tavaya dökebilirsiniz. Sarısının bütün kalmasını istiyorsanız yumurtaları kırdıktan sonra tavanın kapağını kısa bir süre kapatmak, beyazların tam pişmesini sağlarken sarıların akışkan kalmasına yardımcı olur.

Lezzeti artırmak için sucuklar pişerken üzerine çok az miktarda kekik veya pul biber serpiştirilebilir. Ayrıca yumurtaları kırmadan hemen önce tavaya eklenecek bir yemek kaşığı su, buhar etkisi yaratarak yumurtaların daha pofuduk olmasını sağlar. Servis aşamasında yanına sıcak bir ekmek, domates ve zeytin eklenmesi bu geleneksel lezzeti tamamlayan en önemli unsurlardır.