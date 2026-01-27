Köftenin kıvamını belirleyen en önemli faktör yoğurma süresidir. Malzemeleri bir kaba aldıktan sonra tüm öğeler birbiriyle tamamen özdeşleşene kadar yaklaşık on dakika boyunca yoğurmanız gerekir. Karışım macun kıvamına geldiğinde lezzetlerin birbirine geçtiğinden emin olabilirsiniz. Hazırladığınız harcı hemen pişirmek yerine, üzerini streç filmle kapatarak buzdolabında en az bir saat dinlendirirseniz, baharatların aroması ete çok daha iyi işleyecektir.

Malzemeler

Yarım kilogram orta yağlı dana kıyma. Bir adet rendelenmiş ve suyu sıkılmış kuru soğan. İki diş ezilmiş sarımsak. Bir adet yumurta. Yarım su bardağı ufalanmış bayat ekmek içi veya galeta unu. İnce kıyılmış bir tutam maydanoz. Kimyon, karabiber, tuz ve isteğe bağlı olarak çok az miktarda karbonat

TAM KIVAMINDA KÖFTE NASIL YAPILIR

Köftenin kıvamını belirleyen en önemli faktör yoğurma süresidir. Malzemeleri bir kaba aldıktan sonra tüm öğeler birbiriyle tamamen özdeşleşene kadar yaklaşık on dakika boyunca yoğurmanız gerekir. Karışım macun kıvamına geldiğinde lezzetlerin birbirine geçtiğinden emin olabilirsiniz. Hazırladığınız harcı hemen pişirmek yerine, üzerini streç filmle kapatarak buzdolabında en az bir saat dinlendirirseniz, baharatların aroması ete çok daha iyi işleyecektir.

DAĞILMAYAN KÖFTELER İÇİN ALTIN İPUÇLARI

Birçok kişinin ortak sorunu olan köftelerin pişerken dağılması, genellikle bağlayıcı maddelerin eksikliğinden kaynaklanır. Harcın içine eklenen yumurta ve ekmek içi, etin liflerini bir arada tutan bir tutkal görevi görür. Ayrıca soğan rendeledikten sonra soğanın suyunu mutlaka sıkmalısınız. Soğan suyu etin asit dengesini bozarak hem tadını acılaştırabilir hem de harcın fazla sulu kalıp parçalanmasına neden olabilir. Yoğurma esnasında elinizi hafifçe ıslatmak da şekil vermeyi kolaylaştırırken harcın pürüzsüz kalmasını sağlar.

FIRIN MI YOKSA TAVA MI DAHA İYİ

Pişirme yöntemi tamamen damak zevkinize ve tercih ettiğiniz yağ oranına göre değişiklik gösterir. Eğer daha az yağlı ve hafif bir yemek istiyorsanız, köfteleri yağlı kağıt serili bir tepsiye dizerek fırında pişirebilirsiniz. Fırında pişen köfteler kendi suyunu daha iyi muhafaza eder ve yanına patates dizilerek zenginleştirilebilir.