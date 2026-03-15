Tavuk nugget, küçük parçalar halinde şekillendirilmiş tavuk etinin baharatlarla karıştırılıp un, yumurta ve galeta unuyla kaplanarak kızartılan veya fırınlanan popüler bir atıştırmalıktır. Genellikle fast food zincirlerinde hazır olarak tüketilir ancak evde yapıldığında hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli olur. İç harcı tavuk göğsünden hazırlanır, dışı çıtır bir tabaka kazanır.

Çocuk menülerinin vazgeçilmezi olan nugget, aperatif, ana yemek veya parti yiyeceği olarak da tercih edilir. Ev yapımı versiyonunda katkı maddesi, koruyucu veya yapay aroma kullanılmadığı için aileler tarafından daha çok güvenilir.

TAVUK NUGGET YAPMAK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Evde tavuk nugget hazırlamak için temel malzemeler oldukça basittir ve çoğu mutfakta bulunur. Ana malzeme kaliteli tavuk eti olurken baharatlar lezzeti artırır. Paneye için un, yumurta ve galeta unu şarttır. İsteğe göre soslar veya ekstra kaplamalar eklenebilir.

4 KİŞİLİK SERVİS İÇİN MALZEME MİKTARLARI

4 kişilik doyurucu bir porsiyon için şu ölçüleri kullanabilirsiniz. Bu miktarla yaklaşık 30-40 adet nugget çıkar ve herkes doyar:

500-600 gram tavuk göğsü veya bonfile

1 adet yumurta

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı zeytinyağı veya sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı köri

Toz kırmızı biber veya pul biber

İsteğe bağlı: 1 diş rendelenmiş sarımsak, yarım çay kaşığı sarımsak tozu

Paneye için: 1 su bardağı un, 2 adet çırpılmış yumurta, 1-2 su bardağı galeta unu

Kızartmak için: Ayçiçek yağı veya sıvı yağ yeteri kadar Bu ölçülerle hazırlanan nuggetlar hem çıtır hem de sulu kalır.

TAVUK İÇİN HANGİ KISIM TERCİH EDİLMELİ?

En iyi sonuç için tavuk göğsü veya bonfile kullanın. Göğüs eti yağsız ve yumuşak olduğu için nuggetın içi sulu kalır, sertleşmez. Bonfile de benzer şekilde idealdir. Tavuk but eti kullanırsanız daha yağlı ve aromatik olur ancak şekil verme aşamasında dağılabilir. Tavuğu mutlaka taze alın, derisini ve kemiklerini temizleyin. Önceden dondurulmuş tavuk kullanıyorsanız çözdürdükten sonra suyunu iyice süzün ki harç cıvık olmasın.

TAVUK HARCI NASIL HAZIRLANIR?

Tavuk etini küçük küpler halinde doğrayın ve mutfak robotuna alın. Üzerine yumurta, un, zeytinyağı, tuz, karabiber, köri, kırmızı biber ve sarımsağı ekleyin. Pürüzsüz bir kıyma haline gelene kadar çekin. Eğer robotunuz küçükse iki seferde yapabilirsiniz. Harç çok yumuşak olursa 1-2 yemek kaşığı ekstra un veya galeta unu ilave edin. Hazırladığınız harcı streç filmle kaplayıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin ki şekil alsın ve kızartırken dağılmasın.

NUGGETLARI ŞEKİLLENDİRME VE PANELEME AŞAMASI

Dinlenen harcı streç film üzerine alın ve 1 cm kalınlığında yayın. Hamur kesici veya bardak yardımıyla yuvarlak, dikdörtgen veya istediğiniz şekillerde kesin. Her nuggetı önce una, sonra çırpılmış yumurtaya, en son galeta ununa bulayın. Galeta ununu daha çıtır yapmak için mısır unu veya ezilmiş mısır gevreği karıştırabilirsiniz. Tüm nuggetları hazırladıktan sonra tekrar buzdolabında 15-20 dakika bekletin ki kaplama tutsun.

TAVADA KIZARTMA SÜRESİ VE PÜF NOKTALARI

Tavuğu kızartmak için derin bir tavaya veya tencereye bol miktarda sıvı yağ ekleyin ve orta ateşte 170-180 dereceye ısıtın. Nuggetları azar azar ekleyin ki yağ sıcaklığı düşmesin. Her iki tarafı altın sarısı olana kadar yaklaşık 4-6 dakika kızartın. Toplamda 8-10 dakika yeterlidir. Fazla pişirirseniz içi kuru kalabilir. Dilerseniz fırında 200 derece ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirebilirsiniz, daha hafif olur. Çıtır kalması için kızartma sonrası hemen servis edin.

TAVUK NUGGET NEYLE YENİR? SERVİS VE YAN LEZZET ÖNERİLERİ

Tavuk nugget en çok patates kızartması, coleslaw salatası veya yeşil salata ile servis edilir. Yanına barbekü sos, ballı hardal sos, ranch sos, ketçap veya mayonezli soslar mükemmel uyum sağlar. Çocuklar için makarna veya pilav ekleyebilirsiniz. Yetişkinler için acı soslu versiyonu da lezzetlidir. Nuggetları sıcakken tüketmek en iyisidir. Kalanları buzdolabında saklayıp ertesi gün fırında ısıtarak yeniden çıtır hale getirebilirsiniz. Bu tarif hem ekonomik hem de sağlıklı olduğu için hafta sonu atıştırmalıklarında, doğum günü partilerinde veya hızlı akşam yemeklerinde harika bir seçenek olur. Afiyet olsun