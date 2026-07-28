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Kaynak: AA

Ata tohumundan yetiştirilen ve kendine has aromasıyla gastronomide özel bir yere sahip olan Karaağaç biberi, artık sadece kentteki ciğer salonlarında değil, ulusal market zincirleri aracılığıyla Türkiye genelindeki tüketicilerle buluşuyor.

"TÜRKİYE'NİN FARK EDİLMESİ GEREKEN ÖNEMLİ BİR DEĞERİ"

Pazarkule Sınır Kapısı yakınlarındaki tarlalarda düzenlenen hasat etkinliğinde konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, biberin bölgedeki mikro iklim özellikleri ve zorlu üretim süreciyle eşsiz bir lezzete dönüştüğünü vurguladı. Sezer, gastronomi otoritelerinin de onayladığı bu özel acının talebine yetişmekte zorlanıldığını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Karaağaç acı biberi, tava ciğerle adını duyursa da artık ulusal marketlerdeki yerini alarak geniş kitlelere ulaştı. Türkiye için son derece kıymetli bir gastronomi değerinden bahsediyoruz. Bu yıl ilk hasadı gerçekleştiriyoruz, ikinci dönemi ise eylül sonunda tamamlayacağız. Temennimiz ekim alanlarını daha da genişleterek bu lezzeti sürdürülebilir kılmak."

150 DEKARLIK ALANDAN 250 TON REKOLTE BEKLENTİSİ

Hasat sürecine dair detayları paylaşan üretici Tunahan Ule, Hıdırellez döneminde toprakla buluşturulan fidelerden temmuz sonu itibarıyla ilk ürünlerin alındığını söyledi. Bu yıl havaların 32-33 derece seviyelerinde seyretmesinin rekolteye olumlu yansıdığını belirten Ule, 150 dekarlık alandan toplam 250 ton biber rekoltesi hedeflediklerini ifade etti.

Biberin işlenme süreçlerine de değinen Ule, ilk hasattan elde edilen ürünlerin kurutmalık olarak hazırlandığını, eylül ayındaki ikinci hasat ürünlerinden ise özel acı sos imalatı gerçekleştirdiklerini ekledi. yaklaşık 100 tarım işçisinin katılımıyla başlayan ilk paketleme ve toplama mesaisi, tarlalarda renkli görüntülere sahne oldu.

PROTOKOL TARLADA BİRLİKTE BİBER TOPLADI

Karaağaç’taki tarlalarda gerçekleştirilen geleneksel hasat programına Edirne Valisi Yunus Sezer’in yanı sıra; Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, AK Parti İl Başkanı Belgin İba, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Sezai Irmak, İl Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ve kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılım sağladı.