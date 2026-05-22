Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Bitlis’in Tatvan ilçesinde geçtiğimiz günlerde yürekleri ısıtan bir merhamet hikayesi yaşandı. Okul servislerini bekledikleri sırada ağaçtan yola savunmasız bir kuş yavrusunun düştüğünü fark eden Tuğ Ortaokulu öğrencileri Mina Okay, Ervanur Tüzün, Ela Akbay, Emir Karakuş ve Mehmetçik İlkokulu öğrencisi Nisa Okay, minik canlıyı araçların altında kalmaktan korumak için hemen harekete geçti.

Öğrencilerin yavru kuşu ezilmekten kurtarmak adına adeta zamanla yarıştığı o şefkat dolu anlar, çevredeki güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Çocukların tüm koruma ve kurtarma çabalarına rağmen, ani bir hamleyle bölgeye gelen bir karga yavru kuşu kaparak uzaklaştı. Çabalarının bu şekilde sonuçlanmasıyla derin bir üzüntü yaşayan çocukların gösterdiği hassasiyet, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük takdir topladı.

Geleceğe dair umutları yeşerten bu duyarlı davranışın ardından, Bitlis İl Millî Eğitim Müdürü Vedat Kaya ve Tatvan İlçe Millî Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ, şube müdürleriyle birlikte olayın kahramanı olan öğrencileri okullarında ziyaret etti. Topluma insanlık dersi veren öğrencilerle yakından ilgilenen eğitim yöneticileri, sergiledikleri bilinçli davranıştan ötürü çocuklara teşekkür ederek çeşitli hediyeler takdim etti.

Ziyaret esnasında doğaya, hayata ve tüm canlılara karşı gösterilen merhamet, sorumluluk ve yardımseverlik duygusunun önemine dikkat çeken İl Millî Eğitim Müdürü Vedat Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimizin sergilediği bu bilinçli ve duyarlı davranış, tüm topluma örnek teşkil edecek niteliktedir."

Müdür Kaya, sergiledikleri koca yürekli davranıştan dolayı çocukları tebrik ederken, onları yetiştiren ailelerine ve öğretmenlerine de teşekkürlerini iletti.