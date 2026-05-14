Bitlis - Van kara yolunda akşam saatlerinde dehşet dolu anlar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Tatvan ilçesine bağlı Alacabük köyü mevkiinde seyir halinde olan ve sürücüleri ile plakaları henüz belirlenemeyen iki tır, bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın hemen ardından her iki tır da kısa sürede alevlere teslim oldu. Adeta alev topuna dönen araçların içerisinde mahsur kalan sürücüler, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda:

İtfaiye ekipleri,

Sağlık görevlileri,

Jandarma ve emniyet güçleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonrası tırların enkazına ulaşıldı. Hayatını kaybeden sürücülerin cenazeleri, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Van-Tatvan kara yolunda ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ekipleri kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı bir soruşturma başlattı.