Bitlis’in Tatvan ilçesi, Millî Eğitim Bakanlığı himayesinde düzenlenen “2. Uluslararası Gastronomi ve Aşçılık Yarışması”na ev sahipliği yaptı. Genç aşçı adaylarının hünerlerini sergilediği organizasyon, hem rekabet hem de kültürel etkileşim açısından dikkat çekti.

4 İLDEN 8 OKUL KATILDI

Tatvan Seydi Ali Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen yarışmaya Bitlis, Muş, Van ve Hakkari’den toplam 8 okuldan 24 öğrenci katıldı. Öğrencilere 8 danışman öğretmen eşlik etti.

Yarışmada katılımcılar; hazırladıkları yemeklerle jüri karşısına çıkarken, değerlendirmeler lezzet, sunum ve özgünlük kriterlerine göre yapıldı.

TÜRK MUTFAĞI VE KÜLTÜREL ZENGİNLİK ÖN PLANDAYDI

Etkinlikte, Türk mutfağının geleneksel tatları ile modern yorumların bir araya geldiği tabaklar büyük beğeni topladı. Farklı illerden gelen öğrencilerin hazırladığı yemekler, bölgesel mutfak kültürlerinin tanıtılmasına da katkı sundu.

Organizasyon, yalnızca bir yarışma olmanın ötesinde, gençlerin mesleki gelişimini destekleyen ve gastronomi alanında deneyim kazanmalarını sağlayan önemli bir platform olarak öne çıktı.

DERECEYE GİREN OKULLAR BELLİ OLDU

Yarışma sonunda genel klasmanda:

Birincilik: Tatvan Seydi Ali Reis Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İkincilik: Van Edremit Evliya Çelebi Turizm Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Üçüncülük: Muş Fatma Aliye Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

olarak açıklandı.

Dereceye giren okullara ödülleri; Bitlis İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, Tatvan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Uludağ ve okul yöneticileri tarafından takdim edildi.

TÜRKİYE FİNALLERİNE KATILIM HAKKI

Şampiyon olan ev sahibi okul, Ankara’da düzenlenecek Türkiye finallerinde bölgeyi temsil etme hakkı kazandı.

Yarışma boyunca sergilenen performanslar ve ortaya çıkan lezzetler, gastronomi alanında yetişen genç yeteneklerin geleceğine dair umut verdi.