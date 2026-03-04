Torundan dedeye ağır suçlama: “Ölüm büyüsü yaptırdı”

"ÖLÜM BÜYÜSÜ" YAPTIRDI İDDİASI

En dikkat çekici açıklamalar ise tehdit ve büyü iddiaları oldu. Mert Tatlıses, dedesinin babasına zarar vermek için tetikçi tuttuğunu ve “ölüm büyüsü” yaptırdığını ileri sürdü. Bu iddiaların ses kayıtlarıyla desteklendiğini öne süren Mert Tatlıses, aile içinde yüzleşmeler yaşandığını söyledi.