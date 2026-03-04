Yeniçağ Gazetesi
04 Mart 2026 Çarşamba
Torundan dedeye ağır suçlama: "Ölüm büyüsü yaptırdı"

Torundan dedeye ağır suçlama: “Ölüm büyüsü yaptırdı”

İbrahim Tatlıses ile uzun süredir hukuki süreç yaşayan oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. Ailenin gündemden düşmeyen tartışmalarına torun Mert Tatlıses de dahil oldu. Tatlıses, dedesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hande Karacan
Aile içindeki sorunların başlangıcında, İbrahim Tatlıses’in “Manisa’daki beş evimin habersiz satıldığı” yönündeki iddiası yer alıyordu.

Bu açıklamanın ardından sessizliğini bozan Mert Tatlıses, yaşananların yalnızca bir mal paylaşımı meselesi olmadığını savundu. Baba-oğul arasındaki meseleler büyüklere duyulan saygı nedeniyle uzun süre kamuoyuna taşınmasa da, aile içindeki diğer isimlerin açıklamaları sonrası konuşma gereği duyduğunu ifade etti.

Satıldığı öne sürülen Manisa’daki evlerle ilgili olarak ise, söz konusu gelirlerin Tatlıses TV’nin borçlarına aktarıldığını ve bu durumun mahkemeye sunulan belgelerle kayıt altına alındığını belirtti.

Herhangi bir dolandırıcılık olmadığını dile getiren Mert Tatlıses, babasının açtığı vasi davasının da miras amacı taşımadığını söyledi. Ona göre amaç, İbrahim Tatlıses’in mal varlığının kontrolsüz şekilde elden çıkmasını engellemekti.

Mert Tatlıses, dedesinin çevresindeki kişilere sık sık ev ve araç aldığı, ardından da dolandırıldığını öne sürdüğü iddiasında bulundu. Mal varlığı yönetimi konusunda sorunlar yaşandığını savunan Mert Tatlıses, babasının bu nedenle hukuki adım attığını ifade etti.

"ÖLÜM BÜYÜSÜ" YAPTIRDI İDDİASI

En dikkat çekici açıklamalar ise tehdit ve büyü iddiaları oldu. Mert Tatlıses, dedesinin babasına zarar vermek için tetikçi tuttuğunu ve “ölüm büyüsü” yaptırdığını ileri sürdü. Bu iddiaların ses kayıtlarıyla desteklendiğini öne süren Mert Tatlıses, aile içinde yüzleşmeler yaşandığını söyledi.

ASENA'NIN ARKASINDA DEDEM YOK

2003 yılında silahlı saldırıya uğrayan Asena hakkında da konuşan Mert Tatlıses, olayın arkasında dedesinin olmadığını, aile çevresinden başka bir ismin bulunduğunu iddia etti. Gerekirse elindeki belgeleri kamuoyuyla paylaşabileceğini belirtti.

"DÜĞÜN HEDİYESİ OLARAK VERİLDİ"

Öte yandan İbrahim Tatlıses’in, bir dairesini rızası dışında işgal ettiği gerekçesiyle torunu Mert Tatlıses’e açtığı ve kazandığı dava da gündeme geldi. Mert Tatlıses, söz konusu evin kendisine düğün hediyesi olarak verildiğini savundu.

Tapunun gelinin üzerine yapılmasının istendiğini ancak bunu kabul etmediğini belirten Mert Tatlıses, dava sürecinin ardından evden ayrıldığını ifade etti.

Tatlıses ailesindeki kriz, karşılıklı açıklamalarla daha da derinleşmiş görünüyor.

Kaynak: Haber Merkezi
