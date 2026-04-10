İbrahim Tatlıses'in şarkıcı oğlu İdo Tatlıses ve manken Yasemin Şefkatli, 2021 yılında görkemli bir törenle nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift mutlu birlikteliklerini 2024 yılında ikiz bebekleri ile taçlandırmıştı.
Tatlıses ailesini üzen gelişme: İdo'nun eşi Yasemin Şefkatli Ayel’in operasyon ihtimalini açıkladı
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile manken Yasemin Şefkatli'nin 2021 yılında evlendiği ikiz bebeklerinden Ayel, bebeklik döneminde geçirdiği kalp operasyonu nedeniyle düzenli doktor kontrolünde. Kontrol sonrası Şefkatli, oğlunun son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. İşte ayrıntCansu İşcan
"BİZ BU YOLUN SAVAŞÇISIYIZ"
Bebeklik döneminde kalbindeki rahatsızlık nedeniyle operasyon geçiren İbrahim Tatlıses'in torunu Ayel'in muayene anlarını paylaşan Şefkatli, süreci şu sözlerle anlattı: "İlerleyen süreçlerde neler olması gerektiğini konuştuk. Biz bu yolun savaşçısıyız, iyi de savaşırız biliyorum benim güçlü oğlum."
AYNI ANDA DEDESİ DE RAHATSIZLANDI
Hastanede oğluyla ilgilenirken bir yandan da kayınpederi rahatsızlandığı haberini alan Yasemin Şefkatli, iki tarafa da yetişmek zorunda kaldıklarını belirterek;"Dün garip bir gün geçirdik... Şükür ailemizin her ferdi sağlıklı ve iyi, inşallah daha da iyi olacak" ifadelerini kullanmıştı.
OĞLUNUN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ BİLGİ VERDİ
Oğlunu geçtiğimiz gün kontrole getiren Yasemin Şefkatli, bugün yaptığı yeni paylaşımla Ayel'in son sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
ENDİŞELENDİREN AÇIKLAMA
Şefkatli'nin o paylaşımı hayranlarını endişelendirdi.
"UFAK BİR OPERASYON OLABİLİR"
Şefkatli, "Ayel bildiğiniz gibi O kadar çok merak edip soran olmuş ki şöyle özetleyeyim konuyu aslında Allaha bin şükür Ayel çok sağlıklı sadece doğuştan kalp rahatsızlığı yaşadığımız için hep kontrollü devam etmesi gerekiyor yaşantısına, bu onun hayatını etkilemiyor bin şükür hatta kontrol altında olmak doktorumuzun dediği gibi iyi bir şey ilerde belki ufak bir operasyon olabilir dendi kolay bir işlemden bahsediyorum tabii doktorumuzun anlattığı kadarıyla ama ben mucizelere de inanırım belki de gerek kalmaz zaman ne gösterirse" ifadelerini kullandı."
DEDE DE İYİ OLURSA BİZ DE ÇOK İYİ OLACAĞIZ"
Ayrıca Şefkatli, "Arada ses veriyorum merak etmeyin A dede de iyi olursa biz de çok iyi olacağız bu iki üç gün böyleydi bundan sonrası iyi haberlerle gelsin hep" notunu da ekledi.Aile hayatlarıyla ilgi odağı olan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık takipçilerini mest eden Yasemin Şefkatli, son olarak pazar gününe özel yaptığı kombinle gündeme gelmişti."
İYİ PAZARLAR EFENDİM"
Tarzıyla adından sıkça söz ettiren Şefkatli son olarak Instagram hesabından "İyi pazarlar efendim" notuyla pazar günü neşesini takipçileriyle paylaştı. Puantiyeli montu içerisine tercih ettiği kahverengi bluz ve kapri taytıyla kısa sürede takipçilerinden tam not aldı.
İKİZLERİYLE KOMBİN YAPTIĞI ANLARI PAYLAŞTI!
Öte yandan Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından ikiz oğulları Ayel ve Emir ile kombin yaptığı anları paylaşmıştı.
"ÇOCUKLARLA OLMUYOR BU İŞ"
Şefkatli o anları "Alın size fail bir video. Çocuklarla olmuyor bu iş" notuyla takipçilerinin beğenisine sunmuştu. Kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alan videoda Tatlıses ailesinin kalp ısıtan anları izleyenleri gülümsetmişti.
TATLISES AİLESİNDE KAHKAHALAR HAVADA UÇUŞMUŞTU!
Yasemin Şefkatli, geçtiğimiz günlerde de ikizleri Emir ve Ayel'in babaları İdo Tatlıses ile oyun oynarken kahkahaya boğulduğu anları takipçileriyle paylaşmıştı. Tatlıses ailesinin ev içindeki tatlı ve neşeli halleri sosyal medya kullanıcıları arasında çok beğenilmişti. İdo Tatlıses'in ikizleriyle kurduğu bağ takdir toplarken, Emir ve Ayel'in neşeli kahkahaları izleyenlerin de yüzünde tebessüm oluşturmuştu.
Yasemin Şefkatli geçen haftalarda da Instagram hesabından ikizleri Ayel, Emir ve eşi İdo Tatlıses'in yer aldığı kareyi yayınlamıştı. Aile fotoğrafını takipçileriyle paylaşan Şefkatli aynı zamanda "Dürüst olun, çocuklar kime benziyor?" sorusuyla sosyal medya ikiye bölmüştü. Bazı kullanıcılar ikizleri annelerine benzetirken bazıları da 'aynı babası' yorumları yapmıştı.
İKİZLERİN EĞLENCELİ ANLARI!
Yasemin Şefkatli sosyal medya hesabından oğullarının, İdo Tatlıses'in aksesuarlarına nasıl özendiğini takipçileriyle paylaşmıştı. Babasının kolundaki saat ve bilekliği fark eden minik Tatlıses, kendisi için de benzer bir şey isteyince çözüm oldukça yaratıcı ve sevimli olmuştu.
Şefkatli, paylaşımına şu samimi notu düşmüştü: "Babasında bileklik, saat görünce kendi de istedi biz de Batman'ın kemerinden bileklik yaptık"
Fotoğrafta, minik Tatlıses'in bileğindeki "Batman kemeri" tarzındaki bilekliğiyle oldukça ciddi ve karizmatik bir tavırla yemeğini yediği görülüyordu. Babasına olan bu hayranlığı ve annesinin yaratıcı çözümü, "Geleceğin stil ikonu şimdiden belli" yorumlarını da beraberinde getirmişti.
ANNELİĞİN DOĞAL YANLARINI GÖSTERMİŞTİ...
Yasemin Şefkatli, takipçilerine anneliğin en doğal yanlarını gösterdiği anlarla gündeme gelmişti. 33 yaşındaki Şefkatli, ikizleri Ayel ve Emir'in yemek saatinden renkli bir video paylaşmıştı.
"HER ZAMAN ŞIKIR ŞIKIR DEĞİLİZ"
İkizlerin eğlenceli anları beğeni toplarken, ünlü isim videoda anneliğin en doğal ve samimi hallerini paylaşarak, "Yemek yedirirken annelere güç ve sabır diliyorum… Her zaman şıkır şıkır değiliz, bazen böyleyiz, yaşasın" notunu eklemişti.
Yasemin Şefkatli (evlilik sonrası Yasemin Tatlıses), Türk manken, model ve sosyal medya influencer’ıdır.
Doğum Tarihi ve Yeri: 1992 yılında İstanbul’da doğdu (34 yaşında).
Eğitim: İstek Özel Semiha Şakir Lisesi mezunu. Lisans eğitimini Yeditepe Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümünde tamamladı.
Boyu: Yaklaşık 1.80 cm.
Genç yaşta modellik ve mankenliğe başlayan Şefkatli, özellikle sosyal medyada moda, güzellik, aile ve günlük hayat paylaşımlarıyla tanınıyor. Instagram hesabı @yaseminsefkatli
’nde 750 binden fazla takipçisi bulunuyor ve paylaşımlarıyla sıkça gündeme geliyor.
2017 yılından beri İbrahim Tatlıses’in oğlu şarkıcı İdo Tatlıses ile birlikte olan Yasemin Şefkatli, 7 Ekim 2021’de görkemli bir törenle evlendi. Çift, 22 Ocak 2024’te ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir’in dünyaya gelmesiyle büyük sevinç yaşadı. Aile hayatı, ikizlerin eğlenceli anları ve sosyal medya paylaşımlarıyla magazin gündeminin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.Şefkatli, stil sahibi kombinleri, annelik deneyimlerini samimi şekilde paylaşması ve Tatlıses ailesiyle olan renkli yaşamıyla dikkat çekiyor. Son dönemde ikiz oğullarından Ayel’in doğuştan kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği operasyon ve kontroller de kamuoyunda geniş yer buldu.Kısaca, eğitimli bir iç mimar kökenine rağmen modellik ve influencer kimliğiyle öne çıkan, aktif sosyal medya kullanımıyla tanınan popüler bir isimdir.