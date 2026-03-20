Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Tatlıses, hem oğlu hem de kızıyla bağlarını kopardığını duyurarak onları mirasından men edeceğini açıklamıştı. Baba-oğul arasında uzun süredir devam eden tartışmaların geçmişte de mahkemeye taşınmıştı.

TORUNU DEDESİ HAKKINDA AĞIR SUÇLAMALARDA BULUNMUŞTU

İddialar bununla da sınırlı kalmadı. Ahmet Tatlıses’in oğlu, dedesi hakkında oldukça ağır bir suçlamada bulunarak, babasına yönelik bir saldırı planlandığını öne sürmüştü. Bu iddialar olay olmuştu.

Yaşananların ardından İbrahim Tatlıses, oğluna yönelik sert ifadeler kullanarak, ona hiçbir şey bırakmayacağını dile getirmişti. Bu açıklamalara karşılık veren Ahmet Tatlıses ise babasının sağlık durumuna dair dikkat çeken bir yorumda bulunarak, demans ihtimali üzerinde durmuştu.

RAMAZAN BAYRAMI MESAJI DİKKAT ÇEKTİ

Tüm bu gelişmeler gündemdeki yerini korurken, Ahmet Tatlıses bu kez Ramazan Bayramı dolayısıyla yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bayramın sadece mesajlaşmaktan ibaret olmadığını vurguladı.

Paylaşımında; kırgınlıkları, hatırlamayı ve zor günlerde yanında olmayı sorgulayan ifadeler kullanan Ahmet Tatlıses, herkesin kendi davranışlarını gözden geçirmesi gerektiğini belirtti. Mesajında kin tutmadığını ancak herkesi olduğu yerde bırakmayı bildiğini dile getirerek, “Bayram, herkesin kendine yakışanı yaptığı gündür” sözleri dikkat çekti.