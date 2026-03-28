Sosyal medyanın ilgiyle takip edilen çifti Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses, ikiz bebekleri Emir ve Ayel ile keyifli anlarına bir yenisini daha ekledi. Şefkatli'nin paylaştığı son videoda, babalarının oyunlarıyla adeta kendinden geçen ikizlerin mutluluğu izleyenleri mest etti.

İKİZ BEBEK MUTLULUĞU

2021 yılında görkemli bir düğünle hayatlarını birleştiren İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ile manken Yasemin Şefkatli, aile saadetlerini 2024 yılında dünyaya gelen ikizleriyle perçinlemişti. Örnek aile yaşantılarıyla sık sık takdir toplayan çift, sosyal medya paylaşımlarıyla takipçilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor.

EĞLENCELİ ZAMANLAR

Yasemin Şefkatli’nin objektifine yansıyan son görüntülerde, İdo Tatlıses’in çocuklarıyla kurduğu samimi bağ dikkat çekti. Babalarının yaptığı komik hareketlere kahkahalarla karşılık veren Emir ve Ayel'in o halleri, kısa sürede sosyal medyada büyük beğeni topladı.

MÜZİK DÜNYASININ GENÇ İSMİ: İDO

Asıl adı İbrahim Tatlı olan İdo Tatlıses, 15 Şubat 1992’de İstanbul’da doğdu. İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna’nın oğlu olan sanatçının mahlası, "İbrahim ve Derya’nın Oğlu" ifadesinden gelmektedir. İsviçre ve ABD’de müzik eğitimi alan İdo, kariyerine DJ’lik yaparak başladı. 2014 yılında çıkardığı "Sonsuz Teşekkürler" şarkısıyla büyük çıkış yakalayan şarkıcı, modern tarzıyla dikkat çekmektedir. 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile evlenen sanatçı, 2024 yılında ikizleri Emir ve Ayel'i kucağına alarak babalık heyecanı yaşamıştır. Müzik dışında modayla da ilgilenen ve bir dönem kendi giyim markasını kuran İdo, sempatik tavırlarıyla televizyon dünyasında da yer bularak geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başarmış, örnek bir aile babasıdır.