İbrahim Tatlıses ile büyük oğlu Ahmet Tatlıses arasındaki bitmeyen çekişme sürüyor. Her geçen gün yeni bir iddiayla gündeme gelen ünlü sanatçı, bu kez de oğlu Ahmet’in şok açıklamalarıyla manşetlerde yer aldı.
Tatlıses Ailesi'nde kriz derinleşiyor: Ahmet Tatlıses’ten kan donduran iddia: Babam 14 yaşımda silahı belime koydu
İbrahim Tatlıses ile oğlu Ahmet arasındaki miras krizi büyüyor. Ahmet, babasının 14 yaşında beline silah koyduğunu, tetikçi tuttuğunu iddia etti. Torun Mert de dedesinin babasını vurdurtmak istediğini öne sürdü. Ailede şok ifadeler peş peşe geliyor.
Şanlıurfalı usta sanatçı İbrahim Tatlıses’in miras konusunda yaptığı açıklamayla alevlenen aile krizi giderek derinleşiyor. Son olarak oğlu Ahmet Tatlıses’in bir televizyon programında sarf ettiği sözler büyük yankı uyandırdı.
Bir kanalda yayınlanan programa konuk olan Ahmet Tatlıses, babasına yönelik çok ağır ithamlarda bulundu. Çocuk yaşta suça sürüklenmeye zorlandığını savunan Ahmet, yıllarca suskun kaldığını fakat artık konuşma vaktinin geldiğini ifade etti.
“14 YAŞIMDA BELİME SİLAH KOYDU”
Programda konuşan Ahmet Tatlıses, şu ifadeleri kullandı:
“Babam ‘Okul senin neyine’ deyip 14 yaşımda belime silah koyan, 16 yaşımda ilk icraatımı yaptıran adamdır. Beni vurdurtmak için tetikçi tuttu, kabadayı aleminden adamlar gönderdi.”
“SAHNEDEN BİZE TALİMAT VERİRDİ”
Ahmet Tatlıses, babasının sahnede olduğu sırada kuliste talimatlar verdiğini öne sürerek şunları söyledi:
“O insanlar senden çok beni sayar İbrahim Tatlıses. Sen mikrofonla çıkardın, arka tarafta bize ‘temizle’ derdin"
AİLE İÇİ KRİZ MİRAS AÇIKLAMASIYLA BAŞLADI
Tatlıses ailesindeki gerilimin, İbrahim Tatlıses’in kızı Dilan Çıtak ile oğlu Ahmet Tatlıses’i mirastan çıkaracağını duyurmasının ardından büyüdüğü belirtiliyor.
TARTIŞMAYA TORUN MERT TATLISES DE KATILDI
Son günlerde tartışmalara İbrahim Tatlıses’in torunu Mert Tatlıses de dahil oldu. Mert, hem dedesi hem de amcası İdo Tatlıses hakkında sert sözler sarf etti.
Amcası İdo için “Kendilerini acındırıyorlar” diyen Mert Tatlıses, “Senaryo hep aynı. İbrahim Tatlıses iki senede bir dolandırıldım diyor. İki sene sonra da yanında kişi olan asistanı Tuğçe Hanım tarafından dolandırıldığını iddia edecek” ifadelerini kullandı.
“BABAMI VURDURMAK İÇİN TETİKÇİ TUTTU”
Mert Tatlıses ayrıca dedesi İbrahim Tatlıses’in babası Ahmet Tatlıses’e yönelik planlar yaptığını iddia ederek, “Babamı vurdurmak için tetikçi tuttuğunu biliyorum. Bunu kendisi de babama söyledi. Ses kayıtları var” dedi.
Özel hayatında iki evlilik yaptı:
İlk evliliği şarkıcı Ceylan ile 2000-2002 yılları arasında sürmüş, bu evlilikten Mert Tatlıses adlı bir oğlu olmuştu.
2008 yılında Tülay Koçak ile evlenmişti.
Mesleği konusunda net bir sanatçı kimliği öne çıkmasa da, kendi işlerini yürüttüğü, Urfa'da yaşadığı ve aile şirketi veya kişisel girişimlerle uğraştığı belirtiliyor. Son dönemde ise daha çok aile içi krizler ve açıklamalarıyla gündeme geliyor.
Ahmet Tatlıses'in oğlu Mert Tatlıses de zaman zaman dedesi İbrahim Tatlıses hakkında iddialarda bulunarak tartışmalara katılmıştı.