Uzmanlar günün ilk yarısında tüketilen tatlı metabolizmayı korudu. Beslenme biyolojisi ve endokrinoloji alanında yapılan son araştırmalar, "ne yediğimiz kadar ne zaman yediğimizin de" sağlık üzerinde belirleyici olduğunu kanıtladı.

Uzmanlar, tatlı ve şekerli gıdaların sabah veya öğle saatlerinde tüketilmesinin, vücudun insülin hassasiyetiyle daha uyumlu olduğunu bildirdi.

Akşam saatlerinde yükselen kan şekerinin ise vücut tarafından tolere edilmesinin çok daha güç olduğu kaydedildi.

Araştırma sonuçlarından tatlı krizlerini günün erken saatlerine kaydırmanın; Tip 2 diyabet, obezite ve kalp damar hastalıkları riskini minimize ettiği ortaya çıktı.

SİRKADİYEN RİTİM VE GLUKOZ DENGESİ

Vücudun biyolojik saati olan sirkadiyen ritim, pankreasın insülin salgılama kapasitesini doğrudan etkilediği belirtildi.

Günün erken saatlerinde metabolizmanın şeker yakma eğiliminin en üst seviyede olduğu, güneş battıktan sonra ise bu mekanizmanın yavaşladığı vurgulandı.

Harvard Tıp Okulu’ndan Dr. Frank Scheer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Vücudun glukoz toleransı akşam saatlerinde doğal bir düşüş yaşar. Aynı miktardaki şekerin akşam yenmesi, sabah yenmesine oranla çok daha yüksek ve kalıcı bir kan şekeri seviyesine neden olur" ifadelerini kullandı.

GECE ŞEKERİ HÜCRESEL HASARA YOL AÇIYOR

Geç saatlerde tüketilen tatlıların sadece kilo alımına değil, aynı zamanda hücresel düzeyde inflamasyona yol açtığı saptandı.

Uyku sırasında yükselen kan şekeri, büyüme hormonunun baskılanmasına ve yağ depolama süreçlerinin hızlanmasına neden olduğu ifade edildi.

King's College London'da görev yapan beslenme uzmanı Prof. Dr. Tim Spector, bağırsak mikrobiyotası ve şeker etkileşimi üzerine yaptığı çalışmalarda şu noktalara dikkat çekti:

"Günün geç saatlerinde alınan yüksek şeker, sindirim sistemindeki yararlı bakterilerin dengesini bozarak metabolik stresi artırdı. Şeker tüketimini günün erken saatlerine çekmek, vücuda bu enerjiyi yakması için yeterli süreyi tanıdı ve sistemik iltihaplanma riskini azalttı."

Araştırma sonuçları, tatlı krizlerini günün erken saatlerine kaydırmanın; Tip 2 diyabet, obezite ve kalp damar hastalıkları riskini minimize ettiğini ortaya koydu.