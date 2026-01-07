Yeniçağ Gazetesi
07 Ocak 2026 Çarşamba
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si yıllar sonra görüntülendi: Mehmet Ali Erbil'in efsane partneri Yıldız Kaplan torun sahibi oldu

Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si yıllar sonra görüntülendi: Mehmet Ali Erbil'in efsane partneri Yıldız Kaplan torun sahibi oldu

1990’lı yıllara damga vuran Tatlı Kaçıklar dizisinde hayat verdiği “Seksi Şempanze” karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Yıldız Kaplan, 54 yaşında olmasına rağmen hala dinç görünümüyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Yıllar sonra ortaya çıkan Yıldız Kaplan şimdi torun sahibi.

Hande Karacan Hande Karacan
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si yıllar sonra görüntülendi: Mehmet Ali Erbil'in efsane partneri Yıldız Kaplan torun sahibi oldu - Resim: 1

Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş’le kamera karşısına geçtiği yapım, yayınlandığı dönemde reyting listelerinin zirvesine yerleşmişti.

1 22
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si yıllar sonra görüntülendi: Mehmet Ali Erbil'in efsane partneri Yıldız Kaplan torun sahibi oldu - Resim: 2

Kariyerinin en parlak zamanında şöhrete ara verme kararı alan Kaplan, bugün magazin dünyasından uzak, sakin bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.

2 22
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si yıllar sonra görüntülendi: Mehmet Ali Erbil'in efsane partneri Yıldız Kaplan torun sahibi oldu - Resim: 3

İki çocuk annesi ve üç torun sahibi olan eski oyuncu, göz önünde olmadan, huzurlu ve sade bir hayat yaşıyor.

3 22
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si yıllar sonra görüntülendi: Mehmet Ali Erbil'in efsane partneri Yıldız Kaplan torun sahibi oldu - Resim: 4

Zaman zaman sosyal medyada paylaştığı karelerle gündeme gelen Kaplan’ın son görüntüsü takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan sanatçı, geçmişte müzik dünyasına da adım atarak bir albüm çıkarmıştı.

4 22
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si yıllar sonra görüntülendi: Mehmet Ali Erbil'in efsane partneri Yıldız Kaplan torun sahibi oldu - Resim: 5

Henüz 17 yaşındayken anne olan Yıldız Kaplan’ın kızı Işıl’ın da üç çocuğu bulunuyor.

5 22
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si yıllar sonra görüntülendi: Mehmet Ali Erbil'in efsane partneri Yıldız Kaplan torun sahibi oldu - Resim: 6

Bir döneme damga vuran ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimi merak edilirken, Yıldız Kaplan’ın bugünkü hali nostalji rüzgârı estiriyor.

6 22
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si yıllar sonra görüntülendi: Mehmet Ali Erbil'in efsane partneri Yıldız Kaplan torun sahibi oldu - Resim: 7

YILDIZ KAPLAN KİMDİR?

Yıldız Kaplan 28 Ekim 1970 Samsun doğumlu, Türk pop müziği sanatçısı, oyuncu ve eski manken. 1990'lı ve 2000'li yıllarda hem oyunculuk hem de müzik kariyeriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

7 22
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si yıllar sonra görüntülendi: Mehmet Ali Erbil'in efsane partneri Yıldız Kaplan torun sahibi oldu - Resim: 8

KARİYERİ

Televizyon kariyerine 1996 yılında efsaneleşen "Tatlı Kaçıklar" dizisinde canlandırdığı "Yasemin" (Seksi Şempanze) karakteriyle başlamış ve bu rolüyle geniş kitlelerce tanındı.

8 22
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si yıllar sonra görüntülendi: Mehmet Ali Erbil'in efsane partneri Yıldız Kaplan torun sahibi oldu - Resim: 9

Ayrıca Hemşo (film), Asayiş Berkemal, Yasemin ve Unutabilsem gibi projelerde yer aldı.

9 22
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si yıllar sonra görüntülendi: Mehmet Ali Erbil'in efsane partneri Yıldız Kaplan torun sahibi oldu - Resim: 10

2002 yılında "Gönül Borcu" adlı ilk albümünü çıkararak müzik dünyasına adım attı.

10 22
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si yıllar sonra görüntülendi: Mehmet Ali Erbil'in efsane partneri Yıldız Kaplan torun sahibi oldu - Resim: 11

Özellikle "Sayende" şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. Kariyeri boyunca Motive, Aşk Dili, Hoşgeldin, Söz ve Koş gibi albüm ve tekli çalışmalarına imza attı.

11 22
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si yıllar sonra görüntülendi: Mehmet Ali Erbil'in efsane partneri Yıldız Kaplan torun sahibi oldu - Resim: 12

Kaplan 2017 yılında yaptığı bir açıklamayla aktif sanat hayatını bıraktığını duyurdu.

12 22
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si yıllar sonra görüntülendi: Mehmet Ali Erbil'in efsane partneri Yıldız Kaplan torun sahibi oldu - Resim: 13

54 yaşında olan Kaplan, magazin dünyasından uzak, sakin bir hayat sürüyor. İş insanı Celal Kopuz ile evli ve iki çocuk annesi ve üç torun sahibi.

13 22
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si yıllar sonra görüntülendi: Mehmet Ali Erbil'in efsane partneri Yıldız Kaplan torun sahibi oldu - Resim: 14

Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'le birlikte rol aldığı dizi dönemin fenomen yapımları arasında yer almıştı.

14 22
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si yıllar sonra görüntülendi: Mehmet Ali Erbil'in efsane partneri Yıldız Kaplan torun sahibi oldu - Resim: 15

Şöhretin zirvesindeyken ekranlara veda etmişti.

15 22
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si yıllar sonra görüntülendi: Mehmet Ali Erbil'in efsane partneri Yıldız Kaplan torun sahibi oldu - Resim: 16
16 22
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si yıllar sonra görüntülendi: Mehmet Ali Erbil'in efsane partneri Yıldız Kaplan torun sahibi oldu - Resim: 17
17 22
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si yıllar sonra görüntülendi: Mehmet Ali Erbil'in efsane partneri Yıldız Kaplan torun sahibi oldu - Resim: 18
18 22
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si yıllar sonra görüntülendi: Mehmet Ali Erbil'in efsane partneri Yıldız Kaplan torun sahibi oldu - Resim: 19
19 22
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si yıllar sonra görüntülendi: Mehmet Ali Erbil'in efsane partneri Yıldız Kaplan torun sahibi oldu - Resim: 20
20 22
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si yıllar sonra görüntülendi: Mehmet Ali Erbil'in efsane partneri Yıldız Kaplan torun sahibi oldu - Resim: 21
21 22
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si yıllar sonra görüntülendi: Mehmet Ali Erbil'in efsane partneri Yıldız Kaplan torun sahibi oldu - Resim: 22
22 22
