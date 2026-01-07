Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş’le kamera karşısına geçtiği yapım, yayınlandığı dönemde reyting listelerinin zirvesine yerleşmişti.
Tatlı Kaçıklar'ın Seksi Şempanze'si yıllar sonra görüntülendi: Mehmet Ali Erbil'in efsane partneri Yıldız Kaplan torun sahibi oldu
1990’lı yıllara damga vuran Tatlı Kaçıklar dizisinde hayat verdiği “Seksi Şempanze” karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Yıldız Kaplan, 54 yaşında olmasına rağmen hala dinç görünümüyle adından söz ettirmeyi başarıyor. Yıllar sonra ortaya çıkan Yıldız Kaplan şimdi torun sahibi.Hande Karacan
Kariyerinin en parlak zamanında şöhrete ara verme kararı alan Kaplan, bugün magazin dünyasından uzak, sakin bir yaşam sürmeyi tercih ediyor.
İki çocuk annesi ve üç torun sahibi olan eski oyuncu, göz önünde olmadan, huzurlu ve sade bir hayat yaşıyor.
Zaman zaman sosyal medyada paylaştığı karelerle gündeme gelen Kaplan’ın son görüntüsü takipçileri tarafından büyük ilgi gördü. Uzun süredir ekranlardan uzak kalan sanatçı, geçmişte müzik dünyasına da adım atarak bir albüm çıkarmıştı.
Henüz 17 yaşındayken anne olan Yıldız Kaplan’ın kızı Işıl’ın da üç çocuğu bulunuyor.
Bir döneme damga vuran ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimi merak edilirken, Yıldız Kaplan’ın bugünkü hali nostalji rüzgârı estiriyor.
YILDIZ KAPLAN KİMDİR?
Yıldız Kaplan 28 Ekim 1970 Samsun doğumlu, Türk pop müziği sanatçısı, oyuncu ve eski manken. 1990'lı ve 2000'li yıllarda hem oyunculuk hem de müzik kariyeriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
KARİYERİ
Televizyon kariyerine 1996 yılında efsaneleşen "Tatlı Kaçıklar" dizisinde canlandırdığı "Yasemin" (Seksi Şempanze) karakteriyle başlamış ve bu rolüyle geniş kitlelerce tanındı.
Ayrıca Hemşo (film), Asayiş Berkemal, Yasemin ve Unutabilsem gibi projelerde yer aldı.
2002 yılında "Gönül Borcu" adlı ilk albümünü çıkararak müzik dünyasına adım attı.
Özellikle "Sayende" şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı. Kariyeri boyunca Motive, Aşk Dili, Hoşgeldin, Söz ve Koş gibi albüm ve tekli çalışmalarına imza attı.
Kaplan 2017 yılında yaptığı bir açıklamayla aktif sanat hayatını bıraktığını duyurdu.
54 yaşında olan Kaplan, magazin dünyasından uzak, sakin bir hayat sürüyor. İş insanı Celal Kopuz ile evli ve iki çocuk annesi ve üç torun sahibi.
Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'le birlikte rol aldığı dizi dönemin fenomen yapımları arasında yer almıştı.
Şöhretin zirvesindeyken ekranlara veda etmişti.