Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Tatilinizi ertelemeyin: Uçaklarda fiyat artışı ve iflaslar yolda

Tatilinizi ertelemeyin: Uçaklarda fiyat artışı ve iflaslar yolda

Avrupa’da uçak bileti almayı planlayanları yakından ilgilendiren bir uyarı geldi. Ryanair CEO’su Michael O’Leary, yükselen petrol ve jet yakıtı maliyetlerinin gelecek yaz bilet fiyatlarını artırabileceğini söyledi. Olası zamla ilgili tahmini rakamı paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Tatilinizi ertelemeyin: Uçaklarda fiyat artışı ve iflaslar yolda - Resim: 1

Ryanair CEO’su Michael O’Leary, yüksek petrol ve jet yakıtı maliyetlerinin Avrupa’daki uçak bileti fiyatlarını gelecek yaz artıracağını söyledi.

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Tatilinizi ertelemeyin: Uçaklarda fiyat artışı ve iflaslar yolda - Resim: 2

O’Leary, olası zamla ilgili tahmini rakam verdi.

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O’Leary, hava yolu şirketlerinin yükselen petrol fiyatlarının oluşturduğu maliyet baskısını karşılamakta zorlandığını söyledi.

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Tatilinizi ertelemeyin: Uçaklarda fiyat artışı ve iflaslar yolda - Resim: 4

Ryanair CEO’suna göre bu durum, gelecek yaz Avrupa’daki uçak biletlerinin daha pahalı hale gelmesine neden olabilir.

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Tatilinizi ertelemeyin: Uçaklarda fiyat artışı ve iflaslar yolda - Resim: 5

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre O’Leary, rafineri kapasitesindeki yetersizlik nedeniyle jet yakıtı fiyatının ham petrole kıyasla yüzde 40 daha yüksek kalabileceğini ifade etti.

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Tatilinizi ertelemeyin: Uçaklarda fiyat artışı ve iflaslar yolda - Resim: 6

Yakıt maliyetlerindeki artışın özellikle düşük maliyetli hava yolu şirketleri üzerindeki baskıyı artırdığı belirtildi.

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Tatilinizi ertelemeyin: Uçaklarda fiyat artışı ve iflaslar yolda - Resim: 7

O’Leary ayrıca bu kış bazı hava yolu şirketlerinin iflas edebileceğine yönelik uyarı yaptı.

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Tatilinizi ertelemeyin: Uçaklarda fiyat artışı ve iflaslar yolda - Resim: 8

Tatil planı yapanlara erken rezervasyon tavsiyesinde bulundu.

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Tatilinizi ertelemeyin: Uçaklarda fiyat artışı ve iflaslar yolda - Resim: 9

Ryanair CEO’su, gelecek yaz uçak bileti fiyatlarının önemli ölçüde yükselebileceğini söyledi.

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Tatilinizi ertelemeyin: Uçaklarda fiyat artışı ve iflaslar yolda - Resim: 10

Petrol ve petrol ürünlerinin küresel ticaretinde kritik bir geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı’nda, Orta Doğu’daki savaşın ardından yaşanan tedarik sorunları enerji fiyatlarının hızla yükselmesine neden oldu.

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Tatilinizi ertelemeyin: Uçaklarda fiyat artışı ve iflaslar yolda - Resim: 11

Jeopolitik risklerin etkisiyle yüksek seviyelerini koruyan enerji maliyetleri, havayolu şirketlerinin bilet fiyatları üzerinde de artış yönlü baskı yaratıyor.

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