Avrupa Birliği’nin (AB) sınır güvenliğini artırmak amacıyla yürürlüğe koyduğu yeni dijital kontrol mekanizması, ülkeleri krize sürükledi.

Türkiye Gazetesi’nin aktardığına göre, AB vatandaşı olmayan yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesini ve biyometrik fotoğraf çektirmesini zorunlu hale getiren Avrupa Giriş/Çıkış Sistemi (EES), Yunanistan’ın Kuzey Makedonya sınırındaki Evzoni Sınır Kapısı’nda kilometrelerce uzanan araç kuyrukları oluşturdu. Yeni sisteme hazırlıksız yakalanan kapılarda işlem sürelerinin uzaması, vize muafiyeti olan ülke vatandaşlarını bile saatlerce sınırda mahsur bıraktı.

Yunan medyasındaki haberlere göre, çoğunlukla AB üyesi olmayan Kuzey Makedonya, Sırbistan ve Kosova gibi komşu ülkelerin vatandaşlarının yoğun olarak kullandığı sınır hattında araç kuyrukları kilometreleri buldu. Sınırda saatlerce beklemek zorunda kalan sürücüler ve turistler duruma sert tepki gösterdi.

VİZE MUAFİYETİ OLANLARA DA ZORUNLU

Avrupa genelinde sınır kapılarında pasaportlara manuel kaşe basma dönemini sona erdirerek tamamen dijital takibe geçmeyi amaçlayan Avrupa Giriş/Çıkış Sistemi (EES), 10 Nisan’da resmen yürürlüğe girmişti.

Sistemin getirdiği katı kurallar, AB vatandaşı olmayan (üçüncü ülke) tüm yolcuları doğrudan etkiliyor.

AB üyesi olmayan her yolcunun, yeşil pasaport sahibi olsa veya vize muafiyeti bulunsa dahi, AB sınır kapılarından ilk girişinde pasaport kontrol noktasında parmak izi vermesi ve yüz taraması (biyometrik fotoğraf) yaptırması zorunlu tutuluyor.

Sistem, yolcuların isimlerini, seyahat belgelerini, parmak izlerini ve giriş-çıkış yaptıkları tarih ile yer bilgilerini doğrudan elektronik bir veri tabanına işliyor.