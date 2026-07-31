Hafta sonu veya yıllık tatillerde dinlenme ile birlikte eğlencenin de hayalini kuran ancak yorgunluk hissini bir türlü atamayanların neden kendisini yorgun hissettiği belli oldu.
Tatilde kendinizi neden yorgun hissediyorsunuz? İşte tatilde yorgunluk hissinden kurtulmanın yolları
Aylardır hayalini kurduğunuz tatil geldi çattı ama siz bir türlü rahatlayamıyor, aksine daha da gergin ve suçlu mu hissediyorsunuz? Uzman Psikolog Tuğçe Çolakoğlu, tatildeki yorgunluk hissinin sebebini açıkladıKaynak: İHA
Uzman Psikolog Tuğçe Çolakoğlu, kişinin kendisini bu döngüden nasıl çıkaracağını açıkladı.
"Zihniniz Şalteri Bir An Da Kapatamaz"
Aylardır yüksek tempoda çalışan bir sinir sisteminin, tatilin ilk gününde anında "dinlenme moduna" geçmesini beklemek gerçekçi değildir. Hızlı giden bir aracın aniden duramaması gibi, zihnin de yavaşlamak için zamana ihtiyacı vardır. Tatilin başındaki o huzursuzluk hali son derece doğaldır
"Tatil Bir Performans Sahnesi Değildir"
"Her anı değerlendirmeliyim", "Çok yer görmeliyim" ya da "Mutlaka çok mutlu olmalıyım" düşüncesi tatili dinlendirici bir mola olmaktan çıkarıp yeni bir stres kaynağına dönüştürür. Tatil, yapılacaklar listenizi tamamlayacağınız bir görev alanı değildir.
"Sosyal Medyadaki "Kusursuz Tatil" Tuzağına Düşmeyin"
Sosyal medyada sürekli karşımıza çıkan mükemmel tatil kareleri, kendi deneyimimizi yetersiz görmemize yol açabilir. Başkalarının nasıl dinlendiğine değil, kendi bedeninizin ve zihninizin neye ihtiyacı olduğuna odaklanın. Dinlenmek bazen sadece hiçbir şey yapmadan oturmaktır.
"Takvimi Ağzına Kadar Doldurmaktan Vazgeçin"
Tüm günü dakikası dakikasına planlamak dinlenme fırsatını kısıtlar. Programınızda mutlaka esnek ve plansız zamanlar bırakın. Sadece bir manzarayı izlemek, sessizce durmak ya da plansız bir yürüyüş yapmak da tatilin en değerli parçalarındandır.
"Dijital Bağlantıyı Kesmeden Gerçek Dinlenme Olmaz"
Tatildeyken e-postaları kontrol etmeye devam etmek veya iş mesajlarına yanıt vermek, zihnin günlük stres ağında takılı kalmasına neden olur. Gerçek bir zihinsel yenilenme için ekran süresini sınırlandırmak ve dijital bir mola vermek şarttır.
"Dinlenmek Kazanılması Gereken Bir Ödül Değildir"
Dinlenmeyi ancak "çok çalışıp hak edildikten sonra" ulaşılan bir ödül olarak görmek en büyük yanılgılardan biridir. Tıpkı uyku ve beslenme gibi dinlenmek de bir lüks değil, temel bir biyolojik ve ruhsal ihtiyaçtır.
"Amacınız Mükemmel Anılar Değil, Temas Olmalı"
Çolakoğlu, tatilin temel amacının sosyal medyada sergilenecek kusursuz anılar biriktirmek olmadığını vurguluyor. Asıl mesele; günlük hayatın koşturmacasından uzaklaşarak kişinin kendisiyle yeniden temas kurabilmesidir.