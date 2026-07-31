Tatilde kendinizi neden yorgun hissediyorsunuz? İşte tatilde yorgunluk hissinden kurtulmanın yolları

"Dinlenmek Kazanılması Gereken Bir Ödül Değildir"

Dinlenmeyi ancak "çok çalışıp hak edildikten sonra" ulaşılan bir ödül olarak görmek en büyük yanılgılardan biridir. Tıpkı uyku ve beslenme gibi dinlenmek de bir lüks değil, temel bir biyolojik ve ruhsal ihtiyaçtır.