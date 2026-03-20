Bayram tatilini Bodrum'da geçiren tatilciler, bayramın birinci gününde ilçenin tarihi ve kültürel alanlarına ilgi gösterdi. Ziyaretçilerin ilk durağı, Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi oldu.

Müzede sergilenen batık gemi kalıntılarını ve farklı dönemlere ait tarihi eserleri inceleyen tatilciler, fotoğraf çektirdi.

Kalenin seyir noktalarından deniz manzarasını da izleyen ziyaretçiler, müze içerisinde uzun süre vakit geçirdi. İlçedeki diğer tarihi noktalarda da hareketliliğin gün boyu devam ettiği görüldü. Bunun yanı sıra yerli ve yabancı turistler kent merkezinde ve çarşıda vakit geçirdi.