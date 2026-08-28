FATİH TEKKE'NİN İSTİFASI SOSYAL MEDYAYI SALLADI: "BUNUN CV'Sİ BELLİ"

TÜİK TÜRKİYE'NİN TEMMUZ AYINDA EN ÇOK İHRACAT VE İTHALAT YAPTIĞI ÜLKELERİ AÇIKLADI