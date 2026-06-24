Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık Tatil öncesi uyarı: Sahte gözlükler göz sağlığını tehdit ediyor

Tatil öncesi uyarı: Sahte gözlükler göz sağlığını tehdit ediyor

Yaz aylarının gelmesiyle tatile gidecek vatandaşlara uzmanlardan uyarılar geldi. Uzmanlar, ucuz ve sahte güneş gözlüklerinin UV ışınlarını engellemediğini, aksine göz bebeğini büyüterek göze daha fazla zarar verdiğini belirtiyor. İşte yanlış gözlük seçiminin yol açabileceği durumlar...

Kaynak: İHA
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Tatil öncesi uyarı: Sahte gözlükler göz sağlığını tehdit ediyor - Resim: 1

Uzmanlar, ucuz güneş gözlüklerinin göze verdiği zararlar konusunda uyarıda bulundu. Yakıcı güneş ve sıcaklıklar sebebiyle halk arasında güneş gözlüğü kullanımı gittikçe artarken, uzmanlar kalitesiz gözlüklerin zararlarına dikkat çekti.

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Tatil öncesi uyarı: Sahte gözlükler göz sağlığını tehdit ediyor - Resim: 2

KALICI ZARAR VEREBİLİR

Hangi tür malzemeden yapıldığı ve içinde ne tür kimyasal maddelerin bulunduğu bilinmeyen sahte güneş gözlüklerinin göz sağlığına kalıcı zararlar verdiğini ifade eden Özel Medicana Bursa Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Ömer Faruk Tabar, bu tür güneş gözlüklerinin kullanılmamasını önerdi.

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Tatil öncesi uyarı: Sahte gözlükler göz sağlığını tehdit ediyor - Resim: 3

Ucuza alınan, kalitesiz cam veya plastikten yapılmış gözlüklerin kesinlikle kullanılmaması uyarısında bulunan Tabar, daha çok estetik amaçlı, çeşitli renklerde ve büyüklükte üretilen gözlüklerin seçiminde öncelikle göz sağlığının düşünülmesi gerektiğini kaydetti.

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Tatil öncesi uyarı: Sahte gözlükler göz sağlığını tehdit ediyor - Resim: 4

Uygun güneş gözlüğü seçilmemesinin uzun dönemde ciddi problemlere yol açtığını belirten Tabar, "Ozon tabakasının delinmesi sonucunda zararlı olduğu bilinen ultraviyole ışınlarının göze olumsuz etkilerinden korunmak için gözlük kullanmak gerekiyor. Koyu renkli camlar, gözbebeğimizin büyümesine sebep olur. Ultraviyole ışınlarını kesmezse göze daha çok zarar verir" dedi.

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Tatil öncesi uyarı: Sahte gözlükler göz sağlığını tehdit ediyor - Resim: 5

Güneş gözlüğü kullanma alışkanlığı edinemeyen pek çok kişinin katarakt olma ihtimaliyle karşı karşıya olduğuna da dikkati çeken Tabar, "Katarakt oluşumunda önemli bir etkene sahip güneş ışınları 60-70 yaşında ortaya çıkan kataraktın, güneş gözlüğü kullanmayanlarda 40'lı yaşlarda oluşmasına neden olabiliyor. Özellikle uzun süre güneş ışığına maruz kalanların güneş gözlüğü kullanmayı ihmal etmemesi gerekiyor. Güneş gözlüklerini göz sağlığımızı koruyucu bir sağlık aracı olarak kullanmamız gerekiyor" diye konuştu.

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