Tatil maliyetleri dağları aşınca çareyi “takasta” buldular

“BU YÖNTEMİN TOPLULUK RUHUNU SEVİYORUM”

Barselona ve İsviçre Alpleri gibi noktalarda yaptığı tatiller sayesinde, 5 bin ila 8 bin sterlin arasında tasarruf yaptığını ifade eden Burrough,"Bu sistemin topluluk ruhunu çok seviyorum. Bugüne kadar sadece bir kez olumsuz deneyim yaşadım. Tamamen bana ait olacağını düşündüğüm bir dairenin, aslında paylaşımlı bir evin tek bir odası olduğunu oraya vardığımda anladım. Misafirlerim gelmeden önce evimi temizliyor, gardırobumda yer açıyor, temiz çarşaf ve havlu bırakıyorum. Değerli eşyalarımı ise kilitliyorum." ifadelerine yer verdi.