Tatil maliyetlerinin katlanması nedeniyle bütçesini korumak isteyen aileler ev ve araba takası yöntemine yöneldi.. Tatilde başka birinin yatağında uyuma ya da mutfağını kullanma fikrine mesafeli yaklaşanlar olsa da bu yöntemin popülerliği gitgide artıyor.
Tatil maliyetleri dağları aşınca çareyi “takasta” buldular
Yüksek tatil maliyetleri karşısında bütçesini korumak isteyen aileler, yabancı kişilerle birlikte “ev ve araba takası” yöntemine yöneldi. Tatil masraflarının dağları aşması nedeniyle bu yeni yöntem, büyük bir popülerlik kazandı.Kaynak: AA
İngiltere’nin Cheshire kırsalında yer alan Tarporley bölgesinde beş odalı müstakil bir evde yaşayan 42 yaşındaki Henry Vanderpump ve 39 yaşındaki eşi Elliw, iki çocuklarıyla birlikte son iki yılda iki kez ev takası tatili yaptığını ve bu yaz için de yeni bir takas planladıklarını ifade etti.
KONAKLAMA ÜCRETİ ÖDEMİYORLAR!
BBC’nin aktardığına göre, Vanderpump ailesi, gittikleri ülkelerindeki ailelerin evlerinde kalıyor, diğer aileler de onların İngiltere’deki evlerinde konaklıyor. Bu sayede taraflar, konaklama ücreti ödemiyor, yalnızca ilanların yer aldığı platforma yıllık üyelik bedeli ödüyorlar.
Ev takası, daima hızlı ve kolay bir süreç olmazken platform üyelerinin genellikle bir kabul almadan önce 10 ila 15 arasında mesaj göndermesi gerekiyor.
Londra'da bir şirkette operasyon direktörü olarak çalışan 38 yaşındaki May Burrough, son üç yılda 34 kez ev takası gerçekleştirdiğini ifade etti. Burrough, eş zamanlı takas yerine, kendisi Fransa'daki partnerinin yanında kalırken Londra'daki dairesini diğer kullanıcılara açıyor.
Bu yöntemle platformda puan biriktiren Burrough, kazandığı puanları daha sonra dilediği dönemlerde farklı ülkelerde konaklamak için kullanıyor.
“BU YÖNTEMİN TOPLULUK RUHUNU SEVİYORUM”
Barselona ve İsviçre Alpleri gibi noktalarda yaptığı tatiller sayesinde, 5 bin ila 8 bin sterlin arasında tasarruf yaptığını ifade eden Burrough,"Bu sistemin topluluk ruhunu çok seviyorum. Bugüne kadar sadece bir kez olumsuz deneyim yaşadım. Tamamen bana ait olacağını düşündüğüm bir dairenin, aslında paylaşımlı bir evin tek bir odası olduğunu oraya vardığımda anladım. Misafirlerim gelmeden önce evimi temizliyor, gardırobumda yer açıyor, temiz çarşaf ve havlu bırakıyorum. Değerli eşyalarımı ise kilitliyorum." ifadelerine yer verdi.