Olay, Konaklı Mahallesi'nde bulunan bir parkta meydana geldi. Almanya'dan tatil için ilçeye geldiği öğrenilen F.K.'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında hakaret içerikli ifadeler kullandığı öne sürüldü.
İddiaya ilişkin çevrede bulunan kişilerin ihbarda bulunmasının ardından jandarma ekipleri harekete geçti. Konaklı Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları çalışma sonucunda F.K.'yi kısa süre içerisinde tespit ederek yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
F.K., Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiği suçlamasıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.