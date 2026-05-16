Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bulunan bir bungalovda gece saatlerinde fenalaşan Emre Öztürk isimli 27 yaşındaki kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Öztürk’ün cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sakarya'da tatil için gittiği bungalov tesisinde fenalaşan Emre Öztürk (27) yaşamını yitirdi,

Olay, gece saatlerinde Sapanca'da Şükriye Mahallesi'nde bulunan bir konaklama tesisinde meydana geldi.

Arkadaşları ile birlikte İstanbul'dan tatil için bungalov tesisine giden Emre Öztürk, gece saatlerinde fenalaştı. Arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Öztürk, hayatını kaybetti.

Öztürk’ün cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.