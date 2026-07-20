Tatil hayali enflasyona yenildi: Vatandaş rotayı balkona çevirdi

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 45,9’u “Tatile gitmek istiyorum ama parasızlıktan gidemeyeceğim” derken bu yaz tatile gideceğini ifade edenlerin oranı sadece yüzde 30,3. Tatil yerine memleketine veya ailesini ziyarete gitmeyi planlayanların oranı yüzde 17,7 olarak gerçekleşirken iş yoğunluğu nedeniyle tatil düşünmediğini söyleyenler yüzde 6,1 ile sınırlı kalıyor.