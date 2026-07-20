Tatil hayali enflasyona yenildi: Vatandaş rotayı balkona çevirdi

Areda Survey’in Haziran ayı Sosyometre araştırmasına göre Türk halkının yüzde 45,9’u tatile gitmek istediği halde maddi imkânsızlıklar nedeniyle gidemeyeceğini belirtiyor. Bu yaz tatil yapacağını söyleyen vatandaşların oranı yüzde 30,3’te kalırken ekonomik engel kadınlarda, 55 yaş üzeri ve eğitim seviyesi düşük gruplarda daha da büyük bir engel haline geliyor.
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Yapılan araştırmalar, kötü ekonomik koşulların vatandaşların tatil planlarını nasıl baltaladığını ortaya koydu. Vatandaşlar, 45,9'u maddi imkânsızlıklar sebebiyle tatile gidemeyeceğini açıklarken bu oranın kadınlarda yüzde 50’yi aştığı ortaya çıktı.Kaynak: Ekonomi Servisi
Yazın gelişiyle birlikte tatil planları da konuşulmaya başlarken Areda Survey’in Türkiye genelinde 2 bin 400 kişinin katılımıyla 26 Haziran-6 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırma, tatil isteğinin ekonomik engele nasıl takıldığını ortaya koydu.
Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 45,9’u “Tatile gitmek istiyorum ama parasızlıktan gidemeyeceğim” derken bu yaz tatile gideceğini ifade edenlerin oranı sadece yüzde 30,3. Tatil yerine memleketine veya ailesini ziyarete gitmeyi planlayanların oranı yüzde 17,7 olarak gerçekleşirken iş yoğunluğu nedeniyle tatil düşünmediğini söyleyenler yüzde 6,1 ile sınırlı kalıyor.
“TATİLE GİTMEK İSTİYORUM AMA PARAM YOK”
Tatil planları üzerindeki ekonomik koşulların etkisi, kadınlarda daha belirgin hale geliyor. Kadınların yüzde 50,3’ü, yani her iki kadından biri, tatile gitmek istediği halde parasızlık nedeniyle gidemeyeceğini söylerken erkeklerde bu oran yüzde 41,1. Tatile gideceğini söyleyenlerin oranı kadınlarda yüzde 29, erkeklerde yüzde 31,6 olarak gerçekleşti.
55 ÜZERİ VATANDAŞLAR DA TATİLE GİDEMİYOR!
55 yaş üstünde ise her iki kişiden biri tatile ekonomik nedenlerle gidemezken 18-34 yaş grubunda parasızlık nedeniyle tatile gidemeyeceğini söyleyenlerin oranı yüzde 40,8 olarak gerçekleşti.
Söz konusu oran, 35-54 yaş grubunda yüzde 46,8’e, 55 yaş ve üzerindekilerde ise yüzde 50,4’e ulaşıyor.
Tatil yapma imkânının en yüksek olduğu grup ise gençler. 18-34 yaş grubunun yüzde 35,4’ü tatile gideceğini belirtirken bu oran 35-54 yaş grubunda yüzde 29,2’ye, 55 yaş ve üzerinde yüzde 26’ya geriliyor.
Lisans ve üzeri eğitim grubunda bu yaz tatile gideceğini söyleyenlerin oranı yüzde 41,8 iken, ilköğretim ve altı eğitim grubunda bu oran yalnızca yüzde 12,6 olarak gerçekleşti.