Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Tatil hayal oluyor: Meyveler düştü, o yükseldi

Tatil hayal oluyor: Meyveler düştü, o yükseldi

TÜİK ağustos ayı enflasyon verilerine göre yurt dışı uçak biletleri yüzde 56’yı aşarak zirveye yerleşti. Eğitim ve akaryakıtta fahiş artışlar yaşanırken, mevsim etkisiyle meyve ve sebze fiyatlarında gerileme görüldü.

Kaynak: Haber Merkezi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ağustos ayı tüketici fiyatları, enflasyondaki tırmanışın temel harcama gruplarında sürdüğünü ortaya koydu.

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Ekonomim Haber Merkezi'nin paylaştığı verilere göre, ağustos ayında en yüksek fiyat artışı yüzde 56,26 oranla hava yoluyla yurt dışı yolcu taşımacılığında gerçekleşti.

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Bu kalemi sırasıyla yüzde 28,89 artışla dini hizmetler ve yüzde 25,37 yükselişle yükseköğretim eğitimi izledi.

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Ağustos ayında fiyatı en çok artış gösteren diğer kalemler arasında yüzde 15,70 oranla yumurta dikkat çekerken, akaryakıt grubundaki sert yükselişler ulaştırma maliyetlerini tetikledi.

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Mazot (motorin) fiyatları yüzde 14,07, benzin fiyatları ise yüzde 9,14 oranında zamlandı.

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Aynı dönemde hava yoluyla yurt içi yolcu taşımacılığı yüzde 8,52, mücevher ve kol saatleri yüzde 8,46, kişisel ulaşım araçları için diğer yakıtlar yüzde 8,08 ve sürücüsüz kişisel araç kiralama bedelleri yüzde 7,70 oranında artış kaydetti.

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Genel artış eğilimi devam ederken yaz sezonunun sonuna doğru bazı ürünlerde mevsimsel düşüşler görüldü.

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Geçen ay fiyatı en çok gerileyen kategori yüzde 21,50 düşüşle diğer taze meyveler oldu.

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Bu düşüşü yüzde 17,92 ile taze turunçgiller, yüzde 12,78 ile taze üzümsü meyveler ve yüzde 10,10 ile sert veya yumuşak çekirdekli taze meyveler takip etti.

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Taze sebze grubunda da mevsimsellik etkisiyle ucuzlama yaşanırken, taze veya soğutulmuş yeşil baklagil sebzeleri yüzde 8,84, domates, biber, salatalık, kabak gibi meyvesi yenen sebzeler ise yüzde 7,16 oranında geriledi.

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Tatil hayal oluyor: Meyveler düştü, o yükseldi - Resim: 11

Giyim ve bakım harcamalarında da kısmi düşüşler kaydedildi.

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Tatil hayal oluyor: Meyveler düştü, o yükseldi - Resim: 12

Kadın ve kız çocuğu giysileri yüzde 5,58, kişisel bakıma yönelik diğer alet ve ürünler yüzde 4,96, kadın ayakkabıları yüzde 4,87 ve bebek ile çocuk ayakkabıları yüzde 4,16 oranında ucuzladı.

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