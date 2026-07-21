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Kaynak: DHA

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde serinlemek için girdikleri Atatürk Baraj Göleti'nde kaybolan iki kız kardeşten acı haber geldi. Ekiplerin yürüttüğü arama çalışmaları sonucu kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı.

SERİNLEMEK İÇİN SUYA GİRDİLER

Olay, akşam saatlerinde Siverek ilçesine bağlı kırsal Börüncek Mahallesi yakınlarındaki Atatürk Baraj Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre, tatil için İstanbul'dan akrabalarının yanına gelen Mervenur Çakırtaş (15) ile Edanur Çakırtaş (12) serinlemek amacıyla gölete girdi.

Bir süre sonra iki kardeşin suda gözden kaybolması üzerine çevrede bulunanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri, AFAD, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve dalgıç polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin ve vatandaşların katıldığı arama çalışmaları sonucunda iki kardeşin cansız bedeni sudan çıkarıldı.

Kardeşlerin cenazeleri, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.