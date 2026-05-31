Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Sabahın erken saatlerinde başlayan araç hareketliliği akşam saatlerinde zirveye ulaşırken, emniyet güçleri trafiğin akışını sağlamak için kavşaklarda yoğun mesai harcadı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin son gününde, Afyonkarahisar'ı Antalya, Isparta, Burdur ve Denizli gibi önemli şehirlere bağlayan stratejik öneme sahip D650 Kara Yolu'nda tarihi yoğunluklardan biri yaşandı. Tatilin bitişiyle eş zamanlı olarak yollara dökülen binlerce sürücü, trafik akışının zaman zaman durma noktasına gelmesine neden oldu.

Günün ilk ışıklarıyla birlikte kendisini gösteren araç kuyrukları, akşam saatlerine doğru katlanarak arttı. Ulaşımın yavaşladığı ana arterlerde polis ve jandarma trafik ekipleri koordineli bir çalışma yürüterek yoldaki tıkanıklıkları açmak için büyük çaba sarf etti.

Güzergah üzerindeki kritik kavşaklarda konuşlanan trafik polisleri, hem trafiğin düzenini sağlamak hem de kural ihlallerinin önüne geçmek için denetimlerini sıkılaştırdı.

Sürücülere Hayati Uyarılar: Ekipler, özellikle trafiğin yavaşladığı anlarda sürücülerin emniyet şeritlerini usulsüz kullanmamaları, takip mesafelerine dikkat etmeleri ve hız sınırlarına uymaları yönünde sık sık anonslar yaparak uyarılarda bulundu.

Aşırı yoğunluk ve dikkatsizlik sebebiyle yol üzerinde zaman zaman küçük çaplı maddi hasarlı trafik kazaları da meydana geldi. Yaşanan kazalara ekiplerin hızla müdahale edip araçları güvenli bölgeye çekmesiyle, yolun tamamen kapanması engellendi.

Afyonkarahisar-Antalya yönündeki yoğun ancak kontrollü trafik akışının gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.