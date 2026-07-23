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Tatil cenneti Göcek'te 20 Temmuz sabahı meydana gelen tekne yangınında skandal bir ihmal gündeme geldi. Meksikalı turist, yangından bir gün makine dairesinden gelen dumanı, çalan alarmı e-postayla şirkete bildirmiş. Gelen yanıt "Tatbikat yapıyoruz" olmuş. Bir gün sonra çıkan yangında beş yolcu üç mürettebat diri diri yanmaktan son anda kurtarıldı.

MedyaRadar'dan Ercan Öztürk'ün haberine göre, Tatil cenneti Göcek Hamam Koyu'nda saat 06.30 sıralarında 'Princess Alize' isimli charter teknenin makine dairesinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede tekneyi sardı. İhbar üzerine bölgeye kıyı emniyeti, sahil güvenlik ve liman başkanlığı ekipleri sevk edildi. Teknedeki 5 yolcu ile 3 mürettebat tahliye edildi. Ekiplerin 2 saatlik çabası sonucu alevler söndürülürken, yanan tekne battı.

'BİR AİLE TEKNEDEYKEN TATBİKAT OLMAZ'

Meksikalı Emilio Heredia, üç çocuğuyla birlikte tatil için Göcek'e geldi. Mirya Yachting isimli bir şirketten tekne kiraladı. Tekne, 19 Temmuz sabahı beş yolcu üç mürettebatla denize açıldı. Denize açıldıkları ilk gece makine dairesinden gelen dumanı, akabinde çalan yangın alarmını gemi mürettebatına sordular. ''Tatbikat yapıyoruz'' yanıtını aldılar. Kendisi de turizmci olan Heredia, bu yanıtı normal olmadığına kanaat getirmiş olacak ki 03.00'te şirkete bir e-posta göndermiş. Gönderilen e-postada şu ifadeler kullanılmış:

''Dün gece 01.00'de teknede alarm çaldı. Yanık kokusu vardı. Bize tatbikat yapıyoruz dediler. Dürüst olmalıyım bir aile teknedeyken gece tatbikat yapılmaz. Dün gece teknede ne olduysa bilmem gerekiyor. Arıza nedir, neler yapıldı? Gerçek soruna kızmam ama saklananlara kızarım. Mürettebat dışarıda uyuyor. Dumanı koklayamazlar ama benim çocuklarım kabinlerde uyuyor. Jeneratör sabaha kadar çalışıyor. Ve karbonmonoksit üretiyor. Dolayısıyla insanlar bu yüzden ölüyor. Bu sorunu giderin''

GÖZDAĞI VERİLDİ

20 Temmuz sabahı çıkan yangında üç çocuğuyla birlikte diri diri yanmaktan son anda kurtulan Emilio Heredia, Göcek'te tatil yapan bir arkadaşına sığındı. Bir gün sonra şirket çalışanlarından biri Emilio Heredia'ya "Restoranda sizinle buluşup yangın hakkında konuşmak istiyoruz'' dedi. Heredia'nın turizmci arkadaşı Can Atay, söylenen yere değil kendi istedikleri yerde buluşmak istediklerini söyledi. 21 Temmuz'da şirketin ceza avukatı, dört korumasıyla Emilio Hereda ve Can Atay ile Özcan Restaurant''ta buluştu. Kendisinden özür dilenmesini, uğradığı maddi zararın karşılanmasını bekleyen Meksikalı Heredia, kendisine gözdağı verildiğini görünce hayal kırıklığına uğradı.

'EĞER OĞLUM UYANMASA HEPİMİZ ÖLECEKTİK!'

Fethiye Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı'nda şikayetçi olarak ifade veren Emilio Heredia, teknede yaşananları şöyle anlattı: ''20 Temmuz sabahında teknede uyurken kapım çalındı. 12 yaşındaki oğlum gemide dumanların olduğunu söyledi. Zaten uyandığımda koku ve dumanı görebiliyordum. Daha sonra diğer çocukları uyandırdım. Ardından mürettebatı uyandırdık. Bir süre sonra gemi alev alev yanmaya başladı. Canımızı zor kurtardık. Bir gün önce yangın alarmı çalmıştı. Ben gemi kaptanına bildirdim. Şirkete mail attım. Bana yangın tatbikatı yaptıklarını söylediler. Ben turizmciyim. Tatbikat gece yapılmaz. Gündüz yapılır. Üstelik haber de verilir. Ben şirketten bir özür beklerken onlar bize ceza avukatı gönderdiler. Tüm elektronik eşyalarımız, pasaportlarımız teknede yandı. Maddi zararımın karşılanmasını talep ediyorum'' dedi.

2 BİN 500 EURO GÜNLÜK ÜCRETİ

Mirya Yachting isimli şirketin tekneyi bir günlük 2 bin 500 euroya kiraladığı öğrenildi. Şirketin resmi internet sitesinin 'hakkımızda' bölümünde şu ifadelere yer verilmiş:

"2012 yılında (YNG Yachting) adıyla kurulan şirketimiz, 2016 yılından itibaren MIRYA YACHTING seyahat acentesi olarak faaliyet göstermektedir. Seyahat acentesi müdürümüz Sayın Burcu Erdemir'in liderliğinde, sadece Türkiye'de değil, Hırvatistan, Yunanistan ve İtalya kıyıları boyunca da yat kiralama hizmetleri sunmaktayız."