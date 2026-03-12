TasteAtlas Türkiye-Yunanistan ortak lezzetlerini açıkladı: Döner mi Gyros mu? Cacık mı Tzatziki mi?

Dünya mutfaklarını haritalayan gastronomi platformu TasteAtlas, Türkiye ile Yunanistan mutfaklarındaki ortak lezzetleri paylaştı. Paylaşımda lokmadan döner kebaba, cacıkdan yaprak sarmasına kadar iki ülkenin mutfağında ortak görülen ve zaman zaman tatlı rekabete sahne olan pek çok yemek yan yana sunuldu. İşte komşu iki ülkenin birbirine çok benzeyen o lezzetleri…
Dünya mutfaklarını tanıtan gastronomi platformu TasteAtlas, Türkiye ve Yunanistan mutfaklarındaki benzer yemekleri gösteren bir görsel yayımladı. “Paylaşmak güzeldir: Türkiye ve Yunanistan’ın ortak yemekleri” başlığıyla duyurulan çalışmada iki ülkenin mutfak kültüründeki ortak tatlar bir arada gösterildi.
Paylaşımda, tarih boyunca Ege ve Akdeniz mutfaklarının birbirini etkilemesi sonucu birçok yemeğin benzer tariflere sahip olduğu vurgulandı.
TÜRK VE YUNAN MUTFAĞINDAKİ BENZER YEMEKLER
TasteAtlas’ın görselinde yer alan ve birbirine benzediği belirtilen yemekler şöyle sıralandı:
Loukoumades – Lokma
Revani – Revani
Dolmades - Yaprak sarması
Keftedakia – köfte
Kokoretsi – kokoreç
Pita – Pide
Tzatziki – Cacık
Taramosalata – Tarama
Souvlaki - Şiş Kebap
Gyros – Döner
Melitzanosalata - Patlıcan Salatası
"BİZİ BİRLEŞTİREN ŞEYLER NE KADAR DA TEHLİKELİ"
TasteAtlas paylaşımına şu notu düştü:
“Yemek, köklerimizin sınırlarımızın düşündürdüğünden çok daha iç içe geçtiğini göstermenin benzersiz bir yoludur. Bu yemeklerin her biri yerel bir dokunuşa ya da farklı bir isme sahip olsa da, hepsi yüzyıllar süren kültürel etkileşimden doğan ortak ve zengin bir geçmişi paylaşıyor.
Gyros ya da döner, tzatziki ya da cacık demeniz fark etmez; bu lezzetler ulusların ve dillerin ötesine geçen ortak bir mirası yansıtıyor. Sonuçta yemek masası, bizi ayıranlardan çok birleştiren şeylerin ne kadar lezzetli olduğunu fark ettiğimiz en iyi yer olmaya devam ediyor.”