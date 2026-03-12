Yeniçağ Gazetesi
12 Mart 2026 Perşembe
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Kültür Sanat TasteAtlas Türkiye-Yunanistan ortak lezzetlerini açıkladı: Döner mi Gyros mu? Cacık mı Tzatziki mi?

TasteAtlas Türkiye-Yunanistan ortak lezzetlerini açıkladı: Döner mi Gyros mu? Cacık mı Tzatziki mi?

TasteAtlas, Türkiye ve Yunanistan mutfaklarının ortak lezzetlerini paylaştı: Lokma-loukoumades’ten döner-gyros’a, cacık-tzatziki’den yaprak sarması-dolmades’e kadar uzanan bu tatlar, Ege’nin kültürel mirasını lezzetli bir şekilde birleştiriyor.

Taner Yener Taner Yener
Haberi Paylaş
TasteAtlas Türkiye-Yunanistan ortak lezzetlerini açıkladı: Döner mi Gyros mu? Cacık mı Tzatziki mi? - Resim: 1

Dünya mutfaklarını haritalayan gastronomi platformu TasteAtlas, Türkiye ile Yunanistan mutfaklarındaki ortak lezzetleri paylaştı. Paylaşımda lokmadan döner kebaba, cacıkdan yaprak sarmasına kadar iki ülkenin mutfağında ortak görülen ve zaman zaman tatlı rekabete sahne olan pek çok yemek yan yana sunuldu. İşte komşu iki ülkenin birbirine çok benzeyen o lezzetleri…

1 16
TasteAtlas Türkiye-Yunanistan ortak lezzetlerini açıkladı: Döner mi Gyros mu? Cacık mı Tzatziki mi? - Resim: 2

Dünya mutfaklarını tanıtan gastronomi platformu TasteAtlas, Türkiye ve Yunanistan mutfaklarındaki benzer yemekleri gösteren bir görsel yayımladı. “Paylaşmak güzeldir: Türkiye ve Yunanistan’ın ortak yemekleri” başlığıyla duyurulan çalışmada iki ülkenin mutfak kültüründeki ortak tatlar bir arada gösterildi.

2 16
TasteAtlas Türkiye-Yunanistan ortak lezzetlerini açıkladı: Döner mi Gyros mu? Cacık mı Tzatziki mi? - Resim: 3

Paylaşımda, tarih boyunca Ege ve Akdeniz mutfaklarının birbirini etkilemesi sonucu birçok yemeğin benzer tariflere sahip olduğu vurgulandı.

TÜRK VE YUNAN MUTFAĞINDAKİ BENZER YEMEKLER

TasteAtlas’ın görselinde yer alan ve birbirine benzediği belirtilen yemekler şöyle sıralandı:

3 16
TasteAtlas Türkiye-Yunanistan ortak lezzetlerini açıkladı: Döner mi Gyros mu? Cacık mı Tzatziki mi? - Resim: 4

Loukoumades – Lokma

4 16
TasteAtlas Türkiye-Yunanistan ortak lezzetlerini açıkladı: Döner mi Gyros mu? Cacık mı Tzatziki mi? - Resim: 5

Revani – Revani

5 16
TasteAtlas Türkiye-Yunanistan ortak lezzetlerini açıkladı: Döner mi Gyros mu? Cacık mı Tzatziki mi? - Resim: 6

Dolmades - Yaprak sarması

6 16
TasteAtlas Türkiye-Yunanistan ortak lezzetlerini açıkladı: Döner mi Gyros mu? Cacık mı Tzatziki mi? - Resim: 7

Keftedakia – köfte

7 16
TasteAtlas Türkiye-Yunanistan ortak lezzetlerini açıkladı: Döner mi Gyros mu? Cacık mı Tzatziki mi? - Resim: 8

Kokoretsi – kokoreç

8 16
TasteAtlas Türkiye-Yunanistan ortak lezzetlerini açıkladı: Döner mi Gyros mu? Cacık mı Tzatziki mi? - Resim: 9

Pita – Pide

9 16
TasteAtlas Türkiye-Yunanistan ortak lezzetlerini açıkladı: Döner mi Gyros mu? Cacık mı Tzatziki mi? - Resim: 10

Tzatziki – Cacık

10 16
TasteAtlas Türkiye-Yunanistan ortak lezzetlerini açıkladı: Döner mi Gyros mu? Cacık mı Tzatziki mi? - Resim: 11

Taramosalata – Tarama

11 16
TasteAtlas Türkiye-Yunanistan ortak lezzetlerini açıkladı: Döner mi Gyros mu? Cacık mı Tzatziki mi? - Resim: 12

Souvlaki - Şiş Kebap

12 16
TasteAtlas Türkiye-Yunanistan ortak lezzetlerini açıkladı: Döner mi Gyros mu? Cacık mı Tzatziki mi? - Resim: 13

Gyros – Döner

13 16
TasteAtlas Türkiye-Yunanistan ortak lezzetlerini açıkladı: Döner mi Gyros mu? Cacık mı Tzatziki mi? - Resim: 14

Melitzanosalata - Patlıcan Salatası

14 16
TasteAtlas Türkiye-Yunanistan ortak lezzetlerini açıkladı: Döner mi Gyros mu? Cacık mı Tzatziki mi? - Resim: 15

"BİZİ BİRLEŞTİREN ŞEYLER NE KADAR DA TEHLİKELİ"

TasteAtlas paylaşımına şu notu düştü:

“Yemek, köklerimizin sınırlarımızın düşündürdüğünden çok daha iç içe geçtiğini göstermenin benzersiz bir yoludur. Bu yemeklerin her biri yerel bir dokunuşa ya da farklı bir isme sahip olsa da, hepsi yüzyıllar süren kültürel etkileşimden doğan ortak ve zengin bir geçmişi paylaşıyor.

15 16
TasteAtlas Türkiye-Yunanistan ortak lezzetlerini açıkladı: Döner mi Gyros mu? Cacık mı Tzatziki mi? - Resim: 16

Gyros ya da döner, tzatziki ya da cacık demeniz fark etmez; bu lezzetler ulusların ve dillerin ötesine geçen ortak bir mirası yansıtıyor. Sonuçta yemek masası, bizi ayıranlardan çok birleştiren şeylerin ne kadar lezzetli olduğunu fark ettiğimiz en iyi yer olmaya devam ediyor.”

16 16
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro