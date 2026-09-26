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Kaynak: Haber Merkezi

Gaziantep'in en bilinen yöresel lezzetlerinden beyran, uluslararası gastronomi platformu TasteAtlas tarafından hazırlanan “Dünyanın En İyi 100 Çorbası” listesinde ikinci sırada yer aldı.

Ancak elde edilen derece Gaziantepli beyran ustalarını farklı bir konuda harekete geçirdi. Ustalar, içerisinde yaklaşık 180 gram kemikli et bulunan ve hazırlanması yaklaşık 12 saat süren beyranın çorba değil, yemek olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

HAZIRLANMASI 12 SAAT SÜRÜYOR

Gaziantep'te özellikle kış aylarında sabah kahvaltılarının vazgeçilmezleri arasında bulunan beyran; kemik suyu, et, pirinç, sarımsak ve çeşitli baharatlarla hazırlanıyor.

UNESCO tarafından gastronomi dalında Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Gaziantep'in tescilli lezzetleri arasında bulunan beyranın hazırlanması yaklaşık 12 saat sürüyor.

Beyran işletmecisi Ahmet Çadır, lezzetin kuzunun boyun ve kürek etinden hazırlandığını belirterek, “Beyran kuzunun boyun ve kürek etinden olur ve 12 saat pişer. İçerisinde ilik suyu, et suyu, pirinç ve yaklaşık 180 gram kemikli et bulunuyor. Biz Gaziantep'te beyranı yemek olarak tüketiyoruz. Dünyanın hiçbir yerinde 12 saat emek verilen başka bir yemek de tanımıyorum” dedi.

“BİRİNCİLİĞİ YEMEK KATEGORİSİNDE İSTİYORUZ”

TasteAtlas'ın beyranı çorba kategorisinde ikinci sıraya yerleştirmesinden memnun olduklarını ancak asıl kategorinin yemek olması gerektiğini söyleyen Çadır, şu ifadeleri kullandı:

“TasteAtlas'ta beyranımız çorba kategorisinde ikinci seçildi. Bizler Gaziantep'te beyranı yemek olarak tüketiyoruz. İçerisinde kemikli olarak 180 gram et olan, 12 saat emek verilen bir yemek. Beyran çorba kategorisinde değil, yemek kategorisinde değerlendirilip birinci sıraya seçilirse verdiğimiz emeklerin karşılığı olarak daha çok sevineceğiz.”

“BEYRAN ÇORBA DEĞİL, YEMEKTİR”

Gaziantep'e gelen ziyaretçilerin beyranı sulu yapısı nedeniyle ilk gördüklerinde çorba zannettiğini anlatan Çadır, müşterilerine bunun bir yemek olduğunu anlattıklarını söyledi.

Çadır, “İçerisinde 180 gram et var ve 12 saat emek veriyoruz. Buna çorba demeyin diyoruz. Yabancı müşterilerimiz beyranı tattıktan sonra da kararımızın doğru olduğunu söylüyorlar. Beyran çorba değil bir yemektir” ifadelerini kullandı.

Dünyanın farklı noktalarından beyran yemek için Gaziantep'e ziyaretçilerin geldiğini belirten Çadır, hava yoluyla şehre gelip beyran yedikten sonra geri dönen müşterilerinin de bulunduğunu söyledi. Çadır, üç kuşaktır Gazianteplilere ve şehir dışından gelen misafirlere hizmet verdiklerini ifade etti.