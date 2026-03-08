İlçeye bağlı Dereli Yaylası’nda kar yağışının ardından doğada ender rastlanan kar ruloları oluştu.

Bölgede geçen yıl şubat ve nisan aylarında da benzer görüntülere rastlandığı biliniyor.

Kar rulolarının, hava sıcaklığının sıfır dereceye yaklaştığı ve kar yüzeyinin hâlâ yapışkan özelliğini koruduğu dönemlerde oluştuğu belirtiliyor.

Doğada oldukça nadir görülen kar rulolarının meydana gelmesi için sıcaklık, arazi yapısı, karın türü, rüzgarın hızı ve yönü gibi birçok doğal unsurun aynı anda bir araya gelmesi gerekiyor.