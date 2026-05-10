Kocaeli’nin İzmit ilçesi Gökçeören Mahallesi, 8 Mayıs akşamı benzeri görülmemiş bir vahşete sahne oldu. Tasmasıyla bağlı halde bulunan savunmasız bir köpeği demir çubukla vurarak öldüren ve ardından delilleri karartmaya çalışan S.D., jandarma ekiplerinin titiz çalışması sonucu yakalanarak demir parmaklıklar arkasına gönderildi.

VAHŞET VE DELİL KARARTMA ÇABASI KAMERALARDA

Olay günü saat 21.30 sıralarında yaşanan dehşetin görüntüleri infial yarattı. Güvenlik kameralarına yansıyan anlarda; zanlı S.D.’nin bağlı haldeki köpeğe acımasızca vurduğu, hayvan can verdikten sonra cansız bedenini sürükleyerek yeşil alana bıraktığı ve geri dönüp olay yerindeki kanları suyla yıkadığı görüldü.

ADLİYE ÖNÜNDE ÖFKE SEL: KATİL

Gözaltına alınan S.D., bugün jandarma ekipleri tarafından Kocaeli Adliyesi’ne getirildi. O anlarda adliye önünde bekleyen onlarca hayvansever, zanlıya sert tepki gösterdi. Jandarma aracının önünü kesen kalabalık, "Katil" sloganlarıyla adaletin yerini bulmasını istedi. Yoğun güvenlik önlemleri altında içeri alınan S.D., savcılıktaki ifadesinin ardından mahkemeye sevk edildi.

ADALET YERİNİ BULDU: CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çıkarıldığı mahkemede işlediği suçun vahameti ve güvenlik kamerası görüntüleri göz önünde bulundurulan S.D., 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.