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Kaynak: Haber Merkezi

Tokat / Ahmet Pasinlioğlu / Yeniçağ



Tokat-Turhal karayolu Taşlıçiftlik mevkisinde meydana gelen zincirleme nitelikteki feci trafik kazasında, önündeki tıra arkadan çarpan otomobil sürücüsü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Turhal istikametinden Tokat yönüne seyir halinde olan bir otomobilin, Taşlıçiftlik mevkisine geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşti. Kontrolden çıkan otomobil, aynı istikamette önünde ilerleyen tıra arkadan hızla çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle adeta demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü araç içinde sıkışarak ağır yaralandı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEFERBER OLDU

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine kısa sürede sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücüye, sağlık ekipleri tarafından kaza yerinde ilk müdahale yapıldı. Ambulansla hemen hastaneye kaldırılan yaralının durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Tokat-Turhal yolunda trafik bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Jandarma ekipleri, olası başka kazaların önüne geçmek için yolda güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçların çekici vasıtasıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Jandarma, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla geniş çaplı inceleme ve soruşturma başlattı.