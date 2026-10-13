Yeniçağ Gazetesi
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Taşköprü’de kanlı olay: 4 kişi toprağa verildi

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde çıkan tarla kavgasında tabancayla vurularak hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi toprağa verildi. Olayın ardından şüpheli jandarmaya teslim oldu.

Kaynak: DHA
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Taşköprü’de kanlı olay: 4 kişi toprağa verildi - Resim: 1

Kastamonu’nu Taşköprü ilçesinde tarlada çıkan kavgada tabanca ile vurulan 4 kişi, toprağa verildi.

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Taşköprü’de kanlı olay: 4 kişi toprağa verildi - Resim: 2

İlçeye bağlı Akdeğirmen köyünde dün Çetin A., tarlada çıkan tartışmanın ardından üzerinde bulunan tabanca ile İlhan Karasu, oğulları Ali Karasu ve Sefa Karasu ile kardeşi Halit Karasu'ya tabancayla ateş etti.

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Taşköprü’de kanlı olay: 4 kişi toprağa verildi - Resim: 3

4 kişi hayatını kaybetti, olay sonrası kaçan Çetin A. jandarmaya teslim oldu. Babası Metin A. da olayla ilgili gözaltına alındı.

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Taşköprü’de kanlı olay: 4 kişi toprağa verildi - Resim: 4

İlhan Karasu, oğulları Sefa ve Ali Karasu ile kardeşi Halit Karasu'nun cenazeleri de bugün öğle vakti kılınan namazın ardından Akdeğirmen köyü mezarlığında toprağa verildi.

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Taşköprü’de kanlı olay: 4 kişi toprağa verildi - Resim: 5

Diğer yandan Çetin A. ile Metin A., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Taşköprü Adliyesi'ne sevk edildi.

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Taşköprü’de kanlı olay: 4 kişi toprağa verildi - Resim: 6
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Taşköprü’de kanlı olay: 4 kişi toprağa verildi - Resim: 12
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