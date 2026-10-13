Kastamonu’nu Taşköprü ilçesinde tarlada çıkan kavgada tabanca ile vurulan 4 kişi, toprağa verildi.
Taşköprü’de kanlı olay: 4 kişi toprağa verildi
Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde çıkan tarla kavgasında tabancayla vurularak hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişi toprağa verildi. Olayın ardından şüpheli jandarmaya teslim oldu.Kaynak: DHA
İlçeye bağlı Akdeğirmen köyünde dün Çetin A., tarlada çıkan tartışmanın ardından üzerinde bulunan tabanca ile İlhan Karasu, oğulları Ali Karasu ve Sefa Karasu ile kardeşi Halit Karasu'ya tabancayla ateş etti.
4 kişi hayatını kaybetti, olay sonrası kaçan Çetin A. jandarmaya teslim oldu. Babası Metin A. da olayla ilgili gözaltına alındı.
İlhan Karasu, oğulları Sefa ve Ali Karasu ile kardeşi Halit Karasu'nun cenazeleri de bugün öğle vakti kılınan namazın ardından Akdeğirmen köyü mezarlığında toprağa verildi.
Diğer yandan Çetin A. ile Metin A., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından Taşköprü Adliyesi'ne sevk edildi.